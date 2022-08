A corrida para deputado estadual em Americana vai começar na terça-feira com quatro nomes levando alguma vantagem ou e mais adiantados no processo. Em abril, o NM havia apontado três nomes como os ‘fortes’ na cidade, mas a eles se juntou a vereador Juliana Soares (PT), que pode crescer se se agarrar e comandar na cidade a campanha do ex-presidente Lula e do nome a governador Fernando Haddad.

O presidente da Câmara e vereador em segundo mandato Thiago Martins (PV), o empresário Ricardo Molina (Republicanos), e o ex-vereador por 5 mandatos Marco Kim Jorge (PDT) vão buscar se consolidar contra nomes ‘estrangeiros’ e outros que devem vir ‘correndo por fora’. Os quatro foram candidatos em 2020, com Molina ‘mais exposto’ em 2018 e hoje se afastando do PSDB. Todos possuem ligações com candidatos fortes a deputado federal localmente ou a governador.

ESTRANGEIROS, NANICOS E RETARDATÁRIOS– Em 2018, o maior desafio dos candidatos locais foram os ‘estrangeiros’, com a campeã das urnas Janaína Paschoal batendo todo mundo. Os candidatos nanicos ou retardatários também tendem a beliscar votos dos principais candidatos locais.

REPRESENTATIVIDADE– A expectativa é que os candidatos locais possam voltar ao recorde de votos dados a candidatos locais, quando a cidade tinha 3 deputados- Cauê Macris, Chico Sardelli e Antonio Mentor. No melhor momento da política americanense, os três somaram quase 60 mil votos na cidade- um placar difícil de ser alcançado, mas que, uma vez atingido, daria fôlego extra aos nomes da reportagem.