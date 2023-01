As obras de manutenção no Setor 192 (atendimento pré-hospitalar móvel), da Secretaria de Saúde, estão em ritmo acelerado. Já foi concluída a construção do muro que circunda todo o setor e, agora, a equipe trabalha na área de lavagem dos veículos, onde serão instalados uma cobertura e um dispositivo para limpeza das viaturas, além da colocação de piso e azulejos nos banheiros.

O prédio receberá, ainda, revisão do telhado e da rede elétrica; substituição de pisos e revestimentos; substituição das portas, tomadas e luminárias; nova pintura (interna e externa); readequação da rede hidráulica, instalação de aparelhos de ar-condicionado em todas as salas e identificação visual.

O setor 192 fica na Rua Cuiabá, esquina com a Rua Almeida Pioli – Jardim Nossa Senhora de Fátima, ao lado do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.

O serviço foi orçado em R$ 474.233,16 e será custeado com verbas de emendas parlamentares disponibilizadas pelo deputado Alexandre Padilha, que somam o valor de R$ 249.077,00. Ao município caberá a contrapartida no valor de R$ 225.156,16. Este valor, no entanto, poderá sofrer alterações durante a execução das obras.