A Estação Cultura recebe neste sábado (16) o Encontro das Artes “Alumio”, com a presença dos integrantes do Centro Cultural Candeeiro e participação especial do artista plástico piracicabano Juliano Silva. O evento começa às 10h30 e a entrada é gratuita.

“Convido a todos para curtirem um sábado especial na Estação Cultura com a reunião das artes plásticas trazidas pelas mãos do Juliano e da música e da dança do Candeeiro”, disse a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

Silva nasceu em 1984 e viveu a arte naïf desde muito cedo, acompanhando o pai e também artista plástico, Ciro de Oliveira (in memorian) em suas criações e exposições.

Iniciou sua carreira de artista plástico produzindo esculturas em porcelana fria e posteriormente adotou a técnica do acrílico sobre tela, onde expressa toda sua criatividade e suas emoções. Seu acervo tem mais de 200 obras, algumas delas expostas em mostras realizadas em oito países além do Brasil.

A Estação Cultura de Americana está localizada à Avenida Dr. Antônio Lobo, 166, no Centro.