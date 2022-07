A Prefeitura de Americana realiza, no próximo sábado (23), a primeira edição da Casa do Reboco com o tema Forró do Bom, na Estação Cultura. O evento começa às 18h30 e celebra a cultura nordestina, com apresentação de Enok Virgulino e Dois Dobrado, comidinhas típicas e dança interativa de forró com convidados de Stefanny Barreto.

A Casa do Reboco foi idealizada pela Secretaria de Cultura e Turismo para aproveitar o clima das festas juninas e julinas com muito forró na Estação Cultura. “Queríamos fazer um grande arraial com a alma de Americana e nada melhor do que escolher um artista que mora aqui para se apresentar na Estação, onde estão as raízes da cidade”, declarou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria, referindo-se a Enok Virgulino, morador do bairro Antonio Zanaga.

Também no sábado (23), a partir das 10h na Estação Cultura acontece a Ameriafro, uma feira de arte e cultura afro-brasileira, realizada pelo Centro Cultural Candeeiro e União de Negras e Negros pela Igualdade (Unegro), com expositores de artesanato, trancistas, artigos religiosos, roupas, bonecas, acessórios, produtos de estética e cosmética, comidas típicas prontas e ervas medicinais. Durante a feira, também acontece a apresentação de poesia, música, maracatu, capoeira e jongo, entre outras expressões artísticas de grupos e coletivos culturais.

“O sábado será de festa em Americana. A apresentação de maracatu, por exemplo, fará um cortejo desde a Basílica Santo Antônio, com um arrastão cultural pelo calçadão de Americana até sua chegada na Estação Cultura, onde haverá uma performance do grupo”, explicou a secretária.

A entrada é gratuita. A Estação Cultura fica na Avenida Dr. Antonio Lobo, 166, no Centro de Americana.

Aulas de dança

Quem quiser se preparar para dançar durante a Casa do Reboco – Forró do Bom pode participar das aulas abertas e gratuitas de forró para iniciantes, oferecidas pelo Grupo Forrozeando, no Centro Cívico de Americana. A atividade acontece nas primeiras e terceiras quintas-feiras de cada mês e a próxima aula será no dia 21, às 20h.

As aulas fazem parte da ação social Danças em Americana e tem o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo. Quem tem mais de 12 anos pode participar e não é preciso ter experiência prévia em dança ou no ritmo.

O Complexo Poliesportivo “Milton Fenley Azenha” (Centro Cívico) fica na Rua Sergipe, 250, bairro Jardim Colina. Mais informações pelo telefone (19) 99637-7383.