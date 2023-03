Esposa de Daniel Alves (preso) Joana ousa nas redes

Enquanto Daniel Alves corre risco de ficar anos na cadeia, Joana Sanz, sua mulher, segue usufruindo da liberdade onde o sol não nasce quadrado. Nesta segunda-feira (28), a modelo, que vive rumores sobre um pedido de divórcio do marido,compartilhou fotos só de biquíni em uma rede social.

Joana compartilhou fotos de um ensaio onde exibe o corpo em um biquíni azul piscina com detalhes dourados nas alças. A modelo ainda brincou com a chegada da segunda-feira em uma foto em que aparece com um sorriso. “Eu na segunda-feira”, legendou. Horas antes, a beldade havia compartilhado um clique na academia após um treino suado. Acesse a galeria acima e veja as imagens!

JOANA SANZ SOFRE ATAQUES DA IMPRENSA NA ESPANHA

Joana está no olho do furacão desde que Daniel foi preso por conta de acusações de estupro e agressão. A modelo abriu mão do silêncio e tem utilizado as redes sociais para desabafar e, também, para se defender da imprensa,que tem acompanhado cada passo da modelo após o suposto crime do marido.

No mês passado, Joana criticou o tratamento que recebeu da imprensa e alegou ter sigo verbalmente agredida por jornalistas após a chegada em Madri para um trabalho. “Estava emocionada por ter um bom dia. Mas do jeito que a imprensa me recebeu na estação de trem posso dizer que são seres humanos terríveis. Espero que possam dormir à noite com desencargo de consciência de tentar fazer dano com perguntas que não procedem a uma pessoa que simplesmente tenta seguir adiante com seu trabalho. A empatia não existe”, relatou.