A 14ª edição da Campus Party Brasil, que ocorrerá entre 11 e 15 de novembro, no Anhembi, em São Paulo, promoverá torneios dos principais jogos de vídeo game e PC da atualidade. As competições serão realizadas no espaço Campus Play, montada na Área Open – gratuita e aberta ao público – entre os dias 12 e 14 de novembro. Os interessados podem se inscrever presencialmente nos dias do evento.

Entre os torneios que estarão disponíveis na #CPBR14, estão as competições Counter-Strike GO e Mobile Legends que darão as maiores premiações: R$ 3mil reais, para os vencedores de cada competição. O tradicional jogo de tiro será disputado por equipes formadas por cinco jogadores cada, na qual três dos participantes precisam ter o level Gamers Club no mínimo 20. Já para o game de ação, as equipes poderão ser compostas por um gerente de equipe e um treinador, além da obrigatoriedade de ter cinco jogadores na formação inicial. O formato da disputa será de eliminação simples.

A Campus Party Brasil também promoverá um torneio de Free Fire, patrocinado pela Porto Seguro, com premiação de R$2.500. Serão confrontos de um contra um. Para participar é necessário ter 16 anos. O principal game de futebol também estará na 14ª edição da Campus Party Brasil. O Fifa 22 terá premiação R$1.500 reais e será patrocinado pela Accenture. Em formato de um contra um, o torneio também terá a participação de 16 jogadores.

Palestras

Além dos campeonatos de eSports, a Campus Play, será palco também diversas palestras sobre jogos digitais, eSports e stream. Os destaques da programação são Gustavo Steinberg, criador do BIG Festival, e o Maurício de Lima, líder das operações competitivas de eSports da Riot Brasil.

Para mais informações acesse o site da Campus ou baixe o aplicativo Campus Party Brasil nas principais lojas de app.

Datas Game Play

Fifa 22(com a final): dia 12/11 das 13h às 15h.

Mobile Legends (com a final): dia 12/11 das 15 às 19h.

Fire Fire (com a final): dia 13/11 das 13h às 19h.

CSGO (com a final): dia 14/11 das 13 às 19h.

Serviço Campus Party Brasil – 14ª edição

Arena: de 11 a 15 de novembro

Área Open: de 12 a 15 de novembro

Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi

Endereço: Av. Olavo Fontoura 1209 – Santana

Sobre a Campus Party

A Campus Party é a maior experiência tecnológica em Internet das Coisas, Blockchain, Cultura Maker, Educação e Empreendedorismo do mundo. O evento conta hoje com mais de 550 mil campuseiros cadastrados em todo mundo, e já produziu edições em países como Espanha, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia e Equador. O evento está presente no Brasil há dez anos.