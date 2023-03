Espiritismo e pessoas tóxicas

Pessoas tóxicas são aquelas que tem comportamentos

desagradáveis, de violência emocional e até física. Geralmente, são pessoas que tem com características a agressividade, ciúmes, possessividade, manipulação e desequilíbrio emocional, que tendem a influenciar negativamente as pessoas ao seu redor.

Quando a relação que temos com um amigo, parceiro ou colega de trabalho se torna uma das nossas principais preocupações, é melhor cortar. Mais cedo ou mais tarde, todos nós temos que lidar com uma pessoa tóxica em nossa vida. A maioria deles aparece da maneira mais gentil e carregada de boas intenções, e só depois de um tempo conseguimos desmascará-los.

“Como poderíamos definir a personalidade e o temperamento de uma pessoa tóxica? Talvez seus traços mais distintivos sejam serem tão narcisistas, egoístas ou desonestos. A verdade é que eles adotam aparências diferentes e são ótimos em enganar os outros para sempre conseguirem o que querem. E eles nunca reconhecem seus erros ou a natureza maligna do que pensam ou fazem. O que fazer se você sentir que aquele amigo ou amante que acabou de conhecer é na verdade uma pessoa tóxica com quem você não deve passar mais tempo do que o necessário? ”, comenta Kélida Marques.

Abaixo a espiritualista traz algumas dicas de como se livrar de pessoas tóxicas, confira:

1 – “Limite as conversas com essa pessoa para não se deixar manipular e fique calmo a todo custo, não cedendo a chantagens ou vitimismo. ”, comenta Kélida Marques.

2 – “Se você tem alguma pessoa próxima de você no trabalho, casa ou laços de amizade que não para de reclamar sabe aquela pessoa que reclama de tudo e cujos choros acabam afetando seu humor e produtividade? A melhor coisa para acabar com essa tagarelice constante é evitar qualquer situação em que a mesma cena se repita. Diga que você tem que ir e vire-se para encerrar a conversa, não se sinta mal por isso, afinal a pessoa por si própria já está te fazendo mal, o máximo que pode acontecer e ela seguir o fluxo da reclamação, reclamando de você. ”, explica a espiritualista.

3 – “Sabe aquela pessoa extremamente egocêntrica que não costura sem fio para ser o centro das atenções em todos os momentos. A melhor maneira de lidar com eles, como acima, é evitar. Se você está tendo dificuldade em lidar com esse tipo de pessoa, afaste-se, mantenha-se longe do alecrim dourado, comece a evitar ligações, mensagens, conversas e por fim, se você gosta muito dessa pessoa, pode até falar com ela sobre como se sente todas as vezes que ela/ele tenta chamar toda atenção para si. Acredito que se isso for um traço negativo de personalidade não vai adiantar muito, mas, lembre-se: Você fez sua parte. ”, cita Marques.

4 – “Sabe aquelas pessoas que constantemente tomam más decisões e quando você tenta dar bons conselhos, eles o ignoram. São pessoas que não gostam de remediar as coisas, então pare de oferecê-las. Nesse sentido, você terá que restringir os momentos com eles para que não suguem a negatividade que professam. E caso vá mais longe, se sua amizade se tornou muito mais negativa do que positiva, é melhor você diminuir a quantidade de vezes que se encontra com essa pessoa. ”, comenta a espiritualista.

Kélida conclui dizendo que “em todos os casos, pessoas toxicas podem sugar muito sua energia, as vezes a forma negativa desta pessoa falar ou se comportar não é explicita o que torna suas tomadas de decisões cada vez mais difíceis. Energeticamente falando são pessoas que chamamos de vampiros emocionais, suga tudo de bom que você possui e acima de tudo se abastecem de sua energia. Além das dicas acima de como evitar essas pessoas, você também pode se blindar energeticamente fazendo um amuleto de proteção com: Alho desidratado, sal grosso e folhinhas de arruda. Coloque tudo em um vidrinho pequeno, tipo aqueles de penicilina e ande sempre com você, na bolsa, no carro e na mesa de escritório. Todo cuidado é pouco com pessoas vampiras! ”.

