Espetáculo Via Crucis: Sexta-Feira Santa é o dia mais aguardado pelo público

O feriado da Sexta-Feira Santa é tradicionalmente a data de maior público do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste. A recomendação aos espectadores é que chegue antes para reservar um bom lugar nas arquibancadas. Somente neste dia os portões de acesso serão abertos às 18h30. No sábado e domingo serão liberados às 19 horas. Com entrada gratuita e sem necessidade de retirada de ingressos, as sessões iniciam sempre às 20 horas, no Complexo Usina Santa Bárbara, no Residencial Dona Margarida.

Em caso de chuvas durante a peça, a organização cessará a apresentação em virtude da segurança do elenco, produção e público e conduzirá os presentes em segurança. O evento conta com bombeiros e equipe à disposição para eventuais necessidades e saídas de emergência, além de ambulatório móvel, sanitários, policiamento, arquibancada e praça de alimentação.

Com maior palco já montado no Complexo, o público acompanhará as cenas em três níveis de altura, sendo que o piso mais alto está a seis metros do solo. São mais de 600 metros quadrados de piso acessados por 10 escadas que oportunizarão o trânsito do elenco durante as 25 cenas da encenação.

A estrutura possui também um “background” de 68 metros de comprimento por 8,5 metros de altura revestido cenograficamente por Junior José Soares de Souza Silva e equipe, com foco no reaproveitamento de materiais, reutilizando madeira de compensação de um outro evento, restos de isopor e de tecido e outros materiais recicláveis.

Sessões para comunidade surda

Uma equipe de tradução em libras atenderá a comunidade surda em duas sessões da montagem, em espaço reservado, nos dias 6 e 8 de abril, quinta-feira e sábado, sempre às 20 horas, no Complexo Usina Santa Bárbara.

Espaço reservado

Este mesmo local atenderá também pessoas com mobilidade reduzida, cadeirantes, gestantes e lactantes. Para melhor atendimento, as entradas do recinto contarão com funcionários da Secretaria de Cultura e Turismo para orientações a esses públicos.

Estacionamentos

O estacionamento será acessível em todos os dias do Espetáculo, de 4 a 9 de abril. Pessoas com credencial de idoso e de pessoas com deficiência poderão estacionar dentro do Complexo, com acesso via SP-135 – Rodovia Margarida da Graça Martins, aos fundos do recinto das apresentações, e seguindo para a cidade cenográfica pelo piso intertravado.

Aos demais, não haverá estacionamento pago nesta edição. Os motoristas poderão estacionar no bairro Residencial Dona Margarida. O trajeto para o recinto é pela Rua José Mathias Filho, em seguida, via Rua Maria Luiza Petrini Margato com destino a rua do Complexo, a Rua Aristeo Carlos Pereira, que estará para o evento em sentido único. Após a apresentação, a saída será somente pela Rua Aristeo Carlos Pereira sentido Rodovia SP-135 – Margarida da Graça Martins. O local está sinalizado para melhor compreensão.

A 24ª edição do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

