Utilizado principalmente em cima da pia do banheiro, o espelho é uma peça útil na hora de fazer a maquiagem, se barbear, entre outros momentos rotineiros. Com diversos formatos disponíveis no mercado, o espelho também pode ser um poderoso item na decoração do ambiente.

Na hora da escolha do espelho ideal para o banheiro, é importante levar em conta alguns pontos, desde o estilo de decoração até a iluminação e o tamanho do cômodo. Com tantas opções, pode parecer difícil fazer a escolha do espelho ideal, mas seguindo algumas dicas a decisão será certeira.

Para banheiros pequenos, principalmente lavabos, a opção do espelho que cobre toda a parede por cima da pia é ideal para dar a sensação de ambiente maior. Além disso, o cômodo também ficará mais iluminado, trazendo ainda mais a sensação de amplitude do espaço.

Banheiros com a decoração minimalista podem apostar em espelhos com formato redondo. Com diferentes cores de molduras, essa opção está em alta no mundo do design de interiores, e proporciona, além de beleza, um ar moderno e clean para o ambiente. Quem quer ousar um pouco pode optar por cores que contrastam com as paredes do local, como molduras em preto ou marrom sob as paredes claras.

Para dar um ar moderno em ambientes mais simples, a solução pode ser um espelho assimétrico, com recortes e formas completamente fora do convencional. São diversos formatos, como os de canto arredondados, triangulares, em formato de leque, entre outros. Também existe a possibilidade de personalizar o formato em lojas especializadas.

Existem diferentes estilos de molduras no mercado, desde as mais trabalhadas até os espelhos sem moldura nenhuma. Ambos os estilos são ótimos para a decoração do banheiro e funcionam perfeitamente quando levada em conta a parede na qual a peça será colocada. Para paredes lisas, como as de cimento queimado, por exemplo, as molduras trabalhadas dão um toque especial. Já para aquelas feitas em pastilha ou coloridas, as molduras mais simples podem ser a solução ideal para não carregar o cômodo.

Para banheiros que possuem pisos de porcelanato, a escolha do espelho é versátil, já que esse material pode ser utilizado tanto em decorações mais clássicas quanto nas modernas. A opção de tamanho e material da moldura do item vai depender do gosto do morador e das cores do ambiente.

Por fim, vale levar em conta a qualidade do espelho escolhido. A espessura do item precisa ser considerada para não ocorrer a distorção de imagem – quanto mais fino o espelho, mais isso pode acontecer. Para banheiros, é recomendável que seja respeitada a espessura de 4 mm a 6 mm.

Foto iStock