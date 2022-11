O jogador Neymar está fora da primeira fase da Copa do Mundo no Catar devido a uma lesão no tornozelo direito e, para contar com a presença do craque na próxima fase dos jogos a equipe médica tem o desafio de tratar do entorce dentro de 10 dias, quando a Seleção entrará no momento decisivo do campeonato.

O professor de Fisioterapia do Centro Universitário São Camilo, Paulo Quemelo, explicou como é o tratamento para que a lesão no ligamento e o endema ósseo se curem de forma rápida e segura para o atleta

“Ele terá que fazer fisioterapia, de manhã, de tarde e de noite para tentar se recuperar o mais rápido possível. Não dá para dizer ainda qual o prazo em que conseguirá retornar ao campo mas, com tratamento intenso, a expectativa é que consiga voltar a jogar nas oitavas ou nas quartas de final”, afirmou Quemelo.

O professor disse também que o Neymar deve passar por técnicas de Fisioterapia Esportiva, que tanto atletas amadores ou profissionais podem receber. Por meio desta especialidade, o paciente recupera a flexibilidade e a força muscular, elimina a dor e estabiliza a área lesada de forma efetiva. Segundo ele, no caso do Neymar devem ser receitados antinflamatórios, analgésicos e eletrodermofototerapia, que usa os recursos de laser, ultrassom e eletroterapia no tratamento. No local machucado também deve ser colocado gelo e fazer compressão. Segundo Quemelo, com essas técnicas é possível diminuir o quadro inflamatório que dura entre sete a 14 dias, para 10 dias. “Nós estamos torcendo para que isso aconteça”, disse.

Para o médico, a lesão sofrida por Neymar é considerada moderada. “Se ele não tratar e voltar a jogar agora, como ele tem um edema ósseo, pode sofrer uma fratura durante uma partida. Por isso, ele deve tratar do processo inflamatório para retornar ao campeonato”, enfatizou.