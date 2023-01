CRISTAIS. Especialista do Senac explica o poder dos cristais terapêuticos

Produzidos na natureza durante milhões de anos, os cristais carregam energias capazes de harmonizar o ambiente e o corpo por meio de suas cores e compostos minerais. Existem mais de 4.000 tipos de cristais catalogados entre sete sistemas distintos de formação cristalográfica, sendo eles sistemas cúbicos, bipirâmide tetragonal, hexagonal, trigonal, ortorrômbico, monoclínico e triclínico.

Cada sistema confere aos cristais propriedades e efeitos específicos que podem trazer benefícios como carregar as energias, promover o equilíbrio, bem-estar e até mesmo servir como uma terapia complementar às doenças físicas.

Os cristais têm a função de direcionar as suas energias e podem ser utilizados em diferentes ocasiões. Na meditação, por exemplo, segure o cristal com a mãos e sintonize o pensamento aos objetivos a serem alcançados. No dia a dia, vale carregá-los no bolso ou na bolsa envoltos por um tecido natural deixando-os longe de outros objetos como chaves, moedas ou papéis. Também vale fazer o bom uso dos cristais como uma joia ou pingente, pendurado na corrente.

“Os cristais trabalham o corpo energético, emocional e físico das pessoas, animais e ambientes. Eles auxiliam no equilíbrio de nossas emoções podendo trazer ânimo, energia, alegria, disposição e concentração”, diz Daniela Maria Rocha, docente do curso Introdução aos Cristais Terapêuticos, do Senac São Paulo, que indica os cristais para quem deseja renovar e equilibrar as energias do corpo ou da residência.

Sem estresse

As pedras rosa, canga rosa e quartzo rosa são ótimas para quem busca trabalhar a autoestima e o afeto.

Cristais azuis, a exemplo de pedras azuis sodalita ou quartzo azul, promovem o equilíbrio emocional, tranquilidade e a diminuição do estresse.

As pedras água marinha, cianita azul e larimar ajudam na boa comunicação e força de vontade.

Proteção

Cianita azul, turmalina preta, vassoura de bruxa, selenita laranja, quartzo fume, cristal com enxofre são boas opções para a proteção.

Cristais Verdes, como jade e quartzo verde, trabalham na frequência da cura.

Saúde

Em qualquer doença física, os cristais atuam em nosso campo sutil por vibração energética e podem ser utilizados como terapia complementar. Mas, atenção: o tratamento médico deve ser mantido.

Amidalite: turmalina azul

Dor muscular: água marinha, howlita ou selenita branca

Pressão alta: cianita azul

Constipação (intestino preso): citrino, calcita laranja ou quartzo verde.

Febre: quartzo azul ou verde

Para deixar a casa harmonizada

Os cristais podem ressoar sua energia no ambiente e auxiliar a trazer equilíbrio, harmonia, amorosidade, proteção e prosperidade. Vale lembrar que existem cristais específicos para cada cômodo.

Banheiro: ametista, selenita laranja

Quarto: quartzo azul, celestita, citrino

Cozinha: Calcita laranja, quartzo transparente

Sala: druza de ametista

Como manter os cristais energizados

Lave os cristais em água corrente e em seguida deixe-os imersos em água com sal grosso por 24 horas, em um ciclo de uma noite e um dia. As pedras precisam receber a energia da natureza em ambientes externos como jardins ou quintais.

Obs.: Para não ocorrer a alteração da cor, evite deixar o cristal diretamente sobre o sol. Além disso, alguns cristais não podem ficar imersos na água como: apofilita, calcita, selenitas e os cristais com metais como hematita, enxofre, galena. Neste caso, passe as pedras em água corrente e deixe-as sobre uma placa de selenita, pois esse cristal limpa e energiza nossas pedras.

Cristais terapêuticos

