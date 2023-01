CR7 ou Messi? Quem nasceu de 2010 para frente

não viu outros protagonistas no futebol que não sejam Cristiano Ronaldo CR7 e Messi. Rivais regionais, em artilharia, bolas de ouro e sobre a influência midiática do futebol.

No entanto, o robozão e o ET estão cada vez mais próximos de pendurar as chuteiras. Ao mesmo tempo, os movimentos finais da carreira dos craques os distanciam geograficamente. Messi tomou os holofotes sendo campeão do mundo com a Argentina, já Ronaldo, Al Nassr na Arábia Saudita.

Muitos torcedores olharam a ida do português à Arábia como a declaração de aposentadoria e que só o lado financeiro pesou na decisão. Quando comparado a Messi, a situação fica até injusta, recém-campeão mundial com a seleção, atuando num time de ponta (Paris Saint Germain) e na disputa da Champions. O que Ronaldo falou sobre isso?

“Tomei essa grande decisão na minha vida futebolística. Cumpri bem a minha missão na Europa e conquistei tudo. Agora é hora de um novo desafio na Ásia. O Al Nassr me deu a oportunidade de viver uma nova experiência e ser uma fonte de inspiração para as gerações atuais e futuras”.

O especialista em performance do futebol, Lincoln Nunes, defende a mudança de ares do português e explica o que pode ter levado o craque a tal decisão:

“As pessoas têm memória curta, a frase de CR7 faz todo sentido. Existe algo chamado propósito profundo, é o desejo que te move pelas conquistas pessoais e profissionais. Então, seja lá qual for o motivo, quando se perde esse desejo há um declínio de performance, porque não é o que te faz bem e feliz. Logo, essa situação de mal desempenho, foi bem observada em Manchester”.

“Provavelmente, o propósito de Cristiano está voltado a ser um embaixador do futebol árabe, condizente com um atleta em fim de carreira, assim como Zico fez no Japão. Ao mesmo tempo, ele é viciado em recordes e novos desafios. Apesar do apelido robozão, ele é mais humano do que qualquer um de nós. Foi uma decisão difícil, mas precisava ser tomada. O dinheiro é uma condição mínima nessa situação, CR7 é um ser humano diferente”.

Situação com Newcastle

O presidente do AL Nassr, Mussalli Al-Muammar, também é dono do Newcastle United. Dessa informação surgiu uma teoria: será que CR7 será emprestado ao clube inglês, caso se classifique para a Champions? Talvez essa seria a cartada final do português. Essas dúvidas ficarão para o futuro, assim como a decisão do jogador de ir à Ásia.

