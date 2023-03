Uma das paquitas mais famosas de Xuxa,

Andréa Sorvetão foi excluída das homenagens pelos 60 anos da apresentadora. Sorvetão não participará dos programas “Altas horas” do próximo sábado, do “Que história é essa, Porchat?” e também não deve aparecer no documentário sobre a eterna Rainha dos Baxinhos que será lançado pelo Globoplay.

As homenagens contam com a presença de Andréa Veiga, a primeira paquita, além de várias outras. Sorvetão, que faz parte desta primeira leva de assistentes de palco, rompeu com Xuxa em 2021 por conta de divergências políticas.

A amizade de 35 anos acabou após Sorvetão fazer um vídeo com o marido, o cantor Conrado, afirmando ser um “casal hétero, cristão e tradicional”. Xuxa não gostou do posicionameno polêmico dos dois a favor do então presidente Jair Bolsonaro e deixou de seguir o casal no Instagram.

“Me decepcionei muito com algumas pessoas há pouco tempo, quando vi que as pessoas estão realmente colocando para fora o que elas eram. Penso assim comigo: ‘eu não quero mais dar nem oi para essa pessoa, não quero mais nem falar com ela’. Então, quando vejo essas pessoas, que eram preconceituosas, mas nunca demonstraram, e hoje estão mostrando que fazem discriminação e são, sim, homofóbicas e são a favor de atrocidades.”, disse Xuxa na ocasião.

Nesta quarta-feira, Conrado usou as redes sociais para reagir ao fato de Sorvetão ter sido excluída das homenagens a Xuxa.

“Como se você pudesse apagar a história de alguém por sua posição política. Oi, Brasil. Somos e continuaremos sendo casados, de família tradicional, com todos os defeitos e evangélicos. Ah, e muito bolsonaristas”, postou o cantor, em tom irônico.

Sorvetão foi expulsa de grupo do WhatsApp

Em fevereiro, Lana Rhodes, que fez parte da última geração de paquitas da Xuxa, revelou que Sorvetãi foi expulsa do grupo do WhatsApp das ex-assistentes de palco.

“A gente tem um grupo de paquitas. A gente só tirou uma integrante que a gente não queria mais. Ponto. Porque não dá para você ter diálogo com uma pessoa que não tem diálogo. Era a Sorvetão”, disse Lana em entrevista ao Barba Cast”.

Lana, que hoje trabalha como atriz, explicou que a expulsão ocorreu por conta da postura de Sorvetão e o marido, Conrado, nas últimas eleições presidenciais, quando o casal fez campanha para o candidato Jair Bolsonaro.

Musa fitness estreia como atriz no programa João Kleber

No ar como atriz da RedeTV!, a modelo e musa fitness Paty Blond se prepara agora para estrear em um novo quadro apresentado por João Kleber, que segundo ela é polêmico e picante. A loira já gravou as primeiras cenas, que exigiram muito improviso e jogo de cintura. Nas redes sociais, ela anunciou a novidade.

“É um quadro que vai dar o que falar. Tem surpresa e polêmica”, adianta. “É um desafio grande porque até então nunca tinha gravado nada para televisão, foi uma surpresa. O convite para a seleção surgiu nas redes sociais. Fiz um teste de câmera e me dei bem. Sou boa de improviso e isso fez a diferença. As gravações são bem quentes, usei até tapa-sexo”, dá pistas.

Além do novo quadro, Paty também está escalada para as famosas pegadinhas, que se tornaram um hit de audiência da emissora. Ela já gravou pilotos e conheceu produção e elenco. “No início fiquei com receio de apanhar em cena, outras atrizes já passaram por isso. Mas acabei topando. Em breve vão me ver nas telinhas”, conta ansiosa. “Até pensei que fosse tudo armado quando me convidaram, mas não é. As vítimas são reais e as reações também”, garante.

Em nova fase, assumindo seu lado mais sexy, Paty também é criadora de conteúdo adulto. Ela está na Privacy, plataforma de vídeos e fotos picantes semelhante ao OnlyFans. Aliás, com a estreia da TV, ela pretende ousar ainda mais nos conteúdos. “Sei que a visibilidade será maior também. Decidi me jogar e mostrar meu lado mais hot, que não vou mostrar na TV”, avisa. “Estou aproveitando para me exibir e faturar, entrei na onda das famosas”.

