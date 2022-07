Um morreu depois de ser esfaqueado dentro de um bar na av Paschoal Ardito em Americana. Maurício Gonçalves Gutire, 53, foi alvejado no final da noite desta sexta-feira na casa onde morava. O autor do crime seria um rapaz que morava com ele na mesma casa e disse que teria sido assediado antes de cometer o crime.

A equipe da Guarda passada na avenida e foi chamada por um rapaz- Alessandro. Ele disse que seu irmão teria lhe procurado informando que tinha esfaqueado a pessoa de Maurício, com quem dividia a cada. A equipe foi até a frente da casa e encontrou L.M.S., 38, que não aparentou demonstrar nervosismo.

L. disse que teria por volta das 23h teria pego um facão e desferido diversos golpes contra Gutire quando ele estava deitado em uma mesa na garagem da residência. L disse que a vítima teria tentado ter relações sexuais com ele à força.

O local estava trancado foi cortado o cadeado e acionado a ambulância pelo local que confirmou o óbito, sendo então informado a autoridade policial que determinou o perícia no local, que foi devidamente isolado e aguarda os serviços para apresentação dos fatos posteriormente.

O autor foi detido e encaminhado ao plantão de polícia