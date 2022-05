Um homem esfaqueou outro em uma chácara na Praia Azul em Americana na madrugada do sábado. A vítima, ainda não identificada, é suspeita de tentar assaltar a chácara. O homem deu um golpe de faca no abdômen do invasor. Os PMs estavam atendendo uma ocorrência quando o homem chegou e relatou que, por volta das 4h estava em uma chácara alugada e o invasor entrou no local, mencionou estar armado.

O homem, que tinha alugado a chácara, aproveitou um momento de distração, pegou uma faca na cozinha e atacou o ladrão na barriga. O criminoso foi acompanhado até um terreno baldio as margens da represa e deixando para trás a mochila. A perícia foi acionada, constatou o óbito e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Já na Central de Polícia Judiciária (CPJ), o homem prestou depoimento e foi liberado.

