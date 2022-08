Uma mulher precisou esfaquear o ex-namorado para se defender de agressões em Americana. O agressor foi pra cima dela na madrugada deste domingo (28), no bairro Cidade Jardim. Segundo a Polícia o agressor relatou que foi esfaqueado na canela por sua ex namorada por volta de 4h na residência dela.

A moça, de 20 anos, contou que o rapaz foi até casa alterado e embriagado gritando por ela. Ela foi até a janela para o atender e ele começou a ameaçá-la, puxou seu cabelo com a intenção de tirá-la de dentro da residência. A mulher disse que não conseguiu retirar a ex do local, começou desferiu chutes na porta porém não conseguiu entrar.

O tom de ameaça aumentou e o rapaz chutou a janela quebrando os vidros dizendo que iria matá-la. Ela desferiu um golpe na canela do ex namorado para se defender. Os dois foram parar no Hospital Municipal, onde passaram por atendimento médico. O rapaz foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) e ficou preso.

