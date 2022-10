A especialista em gestão de pessoas, Damaris Alfredo, de Americana, lança seu terceiro livro sobre inteligência emocional “Acredite! Não Confie em Você”, pela editora Beetutti. Em Americana, a primeira tarde de autógrafos vai acontecer na Livraria Bonde da Leitura, no dia 22 de outubro, às 15h.

A narrativa do livro convida o leitor a um bate-papo inspirador com a autora, que traz para a conversa episódios reais de seus clientes e de si mesma, provocando reflexões e a desconstrução dos conceitos que suscitam a autossabotagem. Damaris questiona os “porquês” e leva o leitor a enxergar suas reações e atitudes de outras perspectivas, libertando-o de estereótipos, padrões mentais e crenças que impedem o crescimento pessoal. O livro ainda apresenta técnicas, estratégias e ferramentas para auxiliar o leitor a reconhecer sua essência, libertando-o de suas próprias amarras mentais e emocionais para fazer novas escolhas, viver uma vida mais plena, conectada e com inteligência emocional tanto na carreira quanto em seus relacionamentos afetivos.

“O livro nasceu após um episódio em que enxerguei que estava criando armadilhas para minha própria autossabotagem. Consciente de minhas ações, comecei a notar que a maioria de meus amigos e clientes cometiam o mesmo autoengano, mesmo depois de traçar metas, objetivos, definir sonhos, observei que o ser humano cria obstáculos para que ele mesmo impeça o seu progresso pessoal. O livro nasceu desta vontade de querer ajudar as pessoas a estarem mais autoconscientes de seus hábitos mentais e emocionais e ajuda-los a criar estratégias para calar de vez a voz do crítico interno (como eu defini no livro, a Boicotinha). Durante o processo de escrita, me aproximei tanto do leitor que me senti tão intima e tão amiga que dividi dores emocionais até então nunca reveladas antes. De uma forma simples, e direta, o livro é um bate papo entre dois bons, verdadeiros e íntimos amigos que proporciona leveza, clareza, diversão, emoção e muita reflexão”, revela Damaris.

O livro Acredite! Não Confie em Você, é seu terceiro livro, Damaris Alfredo é também autora do livro Liderança Modo On – Como Transformar o Mindset da Média Liderança, DVS Editora, 2019 e coautora do livro Você Vai Ficar Sentado Aí? pela Editora Comunica, 2016.

É formada em Psicanálise, é Master em Programação Neurolinguística (PNL), Business Coach e pós-graduanda em Neurociência e Comportamento. Além de escritora, atua como professora em MBA, Coach, Palestrante Comportamental em empresas nacionais e multinacionais. O livro Acredite! Não Confie em Você, como 252 páginas, custa R$ 49,90 e o e-book, disponível na Amazon, custa R$ 19,90.