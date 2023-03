Vereador pede informações sobre dedetização contra escorpiões em escolas municipais

O vereador Arnaldo Alves (PSD) pede informações à Administração Municipal, por meio do Requerimento nº 342/2023, acerca de dedetização contra escorpiões nas escolas municipais. O parlamentar considera que há relatos de pais e notícias veiculadas na mídia sobre infestação de escorpiões nas unidades escolares, o que representa risco à saúde de alunos e colaboradores.

“É preciso que a Prefeitura atue de forma urgente no combate aos escorpiões para erradicação do problema, realizando a dedetização do ambiente escolar”, afirma Arnaldo, que questiona qual é o planejamento para que essa medida seja tomada.

O vereador quer saber, também, se a Prefeitura possui estoque de soro antiescorpiônico na rede pública de Saúde e qual a quantidade de doses disponíveis. Por fim, caso não haja previsão para início de serviços de dedetização de escorpiões nas escolas municipais, Arnaldo pede que sejam informas as razões que levam a esta negativa.

Vereador sugere estudo para melhorar o trânsito na Monte Castelo

O vereador Juca Bortolucci (PV) protocolou indicação ao Poder Executivo, por meio da qual sugere estudos para melhoria de trânsito na avenida Monte Castelo durante os horários de pico. O parlamentar afirma ter sido procurado por diversos munícipes com reclamações a respeito de congestionamentos na avenida, sobretudo nas imediações do NEI (Núcleo de Educação Integrada) da Fundação Romi no horário das 17h30.

“Além de sediar essa escola, que possui grande fluxo de alunos nos horários de entrada e saída das aulas, a Monte Castelo é um dos principais acessos ao Centro, principalmente para motoristas que entram na cidade pelas rodovias Luis Ometto e Margarida da Graça Martins”, afirmou Juca. O parlamentar destaca, também, que além da saída dos alunos do NEI, o final da tarde também registra grande movimentação nessa região por ser horário de saída dos funcionários da Prefeitura, do Fórum, da Escola Estadual Emílio Romi, assim como de grandes empresas próximas à Monte Castelo.

Por isso, Juca aproveita a Indicação para sugerir que seja realizado estudo pela SESETRAN (Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Defesa Civil), para que junto à sociedade possa elaborar medidas para melhorar o tráfego nessa região e reduzir consideravelmente o congestionamento nesse trecho da Monte Castelo.

Projeto institui aplicativo “Saúde Fácil” para agendamento de consultas e informações

O Projeto de Lei nº 76/2023, protocolado pelo vereador Felipe Corá (Patriota), institui o aplicativo “Saúde Fácil” para agendamento de consultas médicas e informações sobre serviços de saúde no Município de Santa Bárbara d’Oeste e dá outras providências. A proposta estabelece que tal aplicativo será desenvolvido e mantido pela Secretaria Municipal de Saúde e as informações pessoais dos usuários serão mantidas em sigilo, de acordo com as normas vigentes de proteção de dados pessoais.

De acordo com a propositura, o aplicativo “Saúde Fácil” as seguintes funcionalidades de agendamento de consultas médicas em unidades de saúde; consulta de informações sobre unidades de saúde, como endereço, telefone, horário de funcionamento, serviços oferecidos, lista de medicamentos disponíveis, entre outros; consulta de informações sobre campanhas de saúde e vacinação; recebimento de notificações sobre consultas agendadas e campanhas de saúde; avaliação dos serviços de saúde prestados pelo Município; e canal de comunicação direto com a Secretaria de Saúde para dúvidas e sugestões.

“A criação de um aplicativo para agendamento de consultas médicas tem grande importância para a cidade, visto que busca solucionar problemas que afetam diretamente a população, como a demora no atendimento médico e as longas filas de espera”, afirma Corá na Exposição de Motivos do projeto.

