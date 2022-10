Cada um dos 12 signos do zodíaco apresentam características específicas capazes de influenciar os indivíduos. O signo de Escorpião, por exemplo, é conhecido por ser misterioso, intenso e ter uma sensualidade elevada. Dependendo da posição que esteja localizado no mapa astral, sua energia pode afetar diferentes aspectos da vida humana.

Segundo a astróloga e responsável pelo curso de astrologia Astrologia Luz e Sombra, Cláudia Lisboa, Escorpião é regido por Plutão, com corregência de Marte, e simboliza os mistérios, as regiões obscuras da natureza e os sentimentos ocultos.

“Sol, Lua ou Ascendente em Escorpião são pessoas com poder de transformação e de alquimia interna para olhar o mundo de outra forma. Com grande habilidade de penetrar na alma, escorpianos, veem e ouvem nas entrelinhas, devido a sua tamanha sensibilidade”, explica a astróloga.

Para identificar a posição astrológica do signo de Escorpião e entender como a sensualidade pode influenciar na vida, é possível fazer um mapa astral online. Atualmente, diversas plataformas ligadas ao estudo dos astros no céu informam a configuração do mapa, a partir de dados como data, local e horário de nascimento.

Características de Escorpião

Quem acompanha astrologia tem seus signos favoritos, aqueles com que se identificam e consideram positivos. Escorpião é, na maioria das vezes, tido como um signo negativo e, segundo a astróloga Cláudia Lisboa, essa imagem acontece devido a sua complexidade e particularidade em temas que ainda não são muito bem aceitos pela sociedade.

Falar de sexo e morte pode ser difícil, mas são dois assuntos que se relacionam com a energia escorpiana. As forças dessas características trazem aos escorpianos uma potência sensual e a capacidade de lidar com os mistérios obscuros da vida.

“Tem dois assuntos relacionados ao signo de escorpião que são o sexo e a morte. E aí dá para entender porque ele é tão mal falado, pois trata de dois tabus. A relação com a sexualidade tem sido um tabu na sociedade, assim como a morte”, considera a astróloga.

Além de lidar com esses assuntos, Cláudia Lisboa explica que os escorpianos são parecidos com o animal que dá nome ao signo. O escorpião é um bicho que anda nas frestas e está sempre à espreita, por não gostar de ser exposto, características também notadas nos indivíduos do signo.

Sensualidade à flor da pele

Os temas sexo e morte trazem aos escorpianos uma relação com o ciclo da vida. De acordo com Cláudia, o sexo possui a capacidade de manter a vida no planeta, por meio de encontros e da reprodução, mesmo que a morte se mantenha presente.

Essa característica dá aos escorpianos a força para viver sua sexualidade, explorando ao máximo a vitalidade. Por esse motivo, os indivíduos desse signo são conhecidos como um dos mais sensuais do zodíaco.

Nas relações, tal aspecto fica ainda mais evidente. De acordo com a astróloga, a paixão é um dos sentimentos mais importantes para os escorpianos. Os indivíduos são intensos e podem oferecer profundidade em envolvimentos afetivos.

A sexualidade e sensualidade são indispensáveis para a existência desses indivíduos. Por terem uma relação com a finitude, a entrega dos escorpianos é sempre forte e marcante.

“O signo de escorpião tem relação com a sexualidade na sua simbologia e fala de vida. Por esse motivo, a sexualidade é intensa, é algo que move a vida. Escorpião fala da finitude das coisas e pensa: “A gente vai partir um dia desse planeta, então, vamos viver o aqui e o agora, com tudo que tem direito”, pontua Cláudia Lisboa.