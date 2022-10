Atletas de várias categorias da Escolinha Municipal de Judô da Prefeitura de Nova Odessa disputam neste domingo (09/10) a Copa Mogi Mirim. Ao todo, oito judocas representarão o município na competição. Eles estarão acompanhados do sensei Eugênio Cavalcanti, que ensina o esporte aos novaodessenses tanto no Ginásio do Jardim Santa Rosa quanto nos condomínios Ipê Amarelo e Ipê Roxo, por meio da Associação Cavalcanti de Judô.

Todos eles – Samuel Jorge (sub 13 médio), Gabriel Jorge (sub 21 leve), Maria, Vitor Cavalcanti (sub 15 meio pesado), Arthur Gomes (meio leve), Marcos Bernardo (sub 15 meio pesado) e Eloah Gonçalves Farias (sub 13 médio) – têm chances de subir ao pódio. “Estamos na expectativa de que eles terão um bom desempenho em suas respectivas categorias”, disse o sensei.

Bom lembrar que no final de setembro vários novaodessenses da Escolinha da modalidade pegaram pódio na cidade de Santo Antônio de Posse. No sábado (24/09), os judocas Gabriel Jorge (sub 21 leve) e Arthur Gomes (meio leve) conquistaram o 2º lugar e Vitor Cavalcanti ficou em 3º pelo Inter Regional Paulista. Já no domingo (25) Vitor Cavalcanti (sub 15 meio pesado) foi campeão da 2ª Copa Santo Antônio de Posse, enquanto Maria Eduarda (sub 15 meio leve) e Samuel Jorge (sub 13 médio) conquistaram o 2º lugar em suas categorias.

O resultado classificou Vitor Cavalcanti e Artur Gomes para as finais do Paulista que ocorrerão no dia 15 de outubro, em Araras. Bom lembrar que outros judocas – Maria Eduarda, Marcos Bernardo, Francisco Xavier e Gabriel Jorge, além de Pedro Moretti (sub 9) – já tinham conquistado a vaga em competição anterior. Eles vão disputar nas categorias sub 15, sub 18 e adulto.

Além da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Nova Odessa, o judô conta com o apoio da Multimalhas, Grupo Aposerv, Odyr Racing e Ótica de Sales.

ESCOLINHAS GRATUITAS

Por meio da Associação Cavalcanti de Judô, declarada utilidade pública desde 2019, o sensei Eugênio Cavalcanti ensina judô tanto no Ginásio Municipal de Esportes do Santa Rosa quanto nos condomínios Ipê Roxo e Amarelo. As escolinhas do projeto social contam com judocas a partir dos 4 anos.

As aulas de judô acontecem toda terça e quinta no Ginásio de Esportes do Santa Rosa. A primeira turma é formada por crianças de até 11 anos, e a aula é ministrada das 18h15 às 19h15; para a segunda turma a partir dos 12 anos a aula acontece das 19h15 até 21h. Nos condomínios Ipê Amarelo é toda segunda às 8h15 e no Ipê Roxo toda quarta às 18h15.

O judô proporciona coordenação motora, disciplina, reflexo e habilidade. A associação Cavalcanti de Judô é federada junto à Federação Paulista da modalidade. O sensei Eugênio começou a ensinar judô como voluntário em 2015, após aposentar-se. Ele pratica a modalidade desde 1977.