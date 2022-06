Os serviços de manutenção nas escolas da rede municipal de ensino prosseguem, agora com a substituição de toldos antigos por novos e manutenção dos equipamentos danificados. Ao todo, 15 unidades receberão as melhorias, em um investimento previsto de R$ 945 mil até o término do cronograma de obras, em março de 2023.

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, vistoriou nesta segunda-feira (27) os equipamentos instalados semana passada na Escola Municipal de Ensino Infantil (EMEI) Carandá, na Vila Mathiensen. Os novos toldos foram colocados em portas e janelas, evitando a incidência direta da luz solar e proporcionando mais conforto térmico nas salas de aula.

Também receberam novos toldos e serviços de manutenção as Casas da Criança Araúna e Urupê e a EMEI Patativa.

O cronograma de melhorias prevê serviços nas Casas da Criança Arapiranga, Baeti, Graúna, Aracy e Taraguá; nas creches Anajá, CAIC e Chuí, na EMEI Potira, na Escola Municipal de Educação Fundamental (EMEF) Darcy Ribeiro e no Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Profª. Philomena Magaly M. Rossetti, no São Vito.

“Acreditamos no impacto positivo gerado por um espaço de trabalho bem cuidado e organizado e seguimos investindo na manutenção dos prédios públicos da rede municipal de ensino, para assegurar condições adequadas aos educadores e um local de aprendizado agradável aos nossos alunos, promovendo assim mais qualidade na Educação em Americana, seguindo a premissa da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi”, declarou o secretário da pasta, Vinicius Ghizini.