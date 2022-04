Alunos matriculados nas escolas municipais de Americana agora contam com mais um equipamento para seu desenvolvimento pedagógico: os domos geodésicos. Foram adquiridas 100 unidades, sendo 50 de 1,50m e 50 de 1,65m de altura. Os domos foram instalados nos parques infantis das escolas.

Os domos geodésicos oferecem opções para o desenvolvimento do trabalho pedagógico por meio de inúmeras possibilidades. Na Educação Infantil, o brincar livre é fonte de inspiração para a criatividade e interação entre crianças e também os adultos, mas devido à versatilidade que os domos oferecem, a intencionalidade pedagógica do professor também pode ser estimulada por meio da noção de corporeidade (percepção do corpo, sua motricidade, sua sensorialidade) e em outras vivências como formas geométricas, tamanho, cores, espaço, o enfrentamento de desafios, a exploração e ainda a fantasia, a imaginação, a criatividade e a socialização.

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, destacou a diversificação de investimentos feitos pela pasta. “Estamos ampliando a oferta de equipamentos pedagógicos para que as crianças tenham acesso a uma educação pública diversa, qualificada e diversificada, como nos propôs o prefeito Chico Sardelli. Temos chromebooks na sala de aula, para promover o acesso guiado ao mundo da internet, e ao mesmo tempo investimos em equipamentos como os domos geodésicos, que trabalham muito bem questões motoras e de socialização.”, declarou.