Os alunos da Escola Municipal de Música “Heitor Villa-Lobos”, da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) da Prefeitura de Americana vão se apresentar, no dia 22 de novembro (terça-feira), às 19h, no Teatro Municipal “Lulu Benencase”, num pré-concerto de finalização do ano letivo. Os alunos se apresentarão junto aos grupos de formação: Grupo de Cordas, Grupo de Sopros, Coro Acadêmico, Banda Villa-Lobos e Orquestra de Câmara Villa-Lobos. A entrada é franca e os ingressos podem ser retirados na bilheteria antes da apresentação, a partir das 18h.

“É uma oportunidade de prestigiar e acompanhar o desenvolvimento dos alunos e o trabalho realizado pela nossa escola de música, nossos músicos e professores”, disse a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

Na sequência, após a apresentação dos alunos, às 20h, será realizado no Teatro Municipal o evento Concertos EPTV – Repertório de Ludwig van Beethoven, com o trio Pablo de León (violino), Horácio Schaefer (viola) e Roberto Ring (violoncelo) e o violinista Abner Landim. A realização é do Ministério do Turismo e CPFL Energia, com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Americana. A entrada é franca.

Será executada a Grande Fuga, Op. 133 de Beethoven, uma das obras mais misteriosas e dramáticas da história da música. Serão executadas também outras duas obras significativas de fases diferentes do percurso criativo de Beethoven, o trio Op. 3 e o quarteto Op. 95.

O endereço do Teatro Municipal de Americana é Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol. Informações: (19) 3461-3045.