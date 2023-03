Escola Alcindo ganha prêmio por arrecadação de tampinhas

A Escola Estadual Professor Alcindo Soares do Nascimento

no Jardim Paulistano, atingiu em fevereiro ficou em primeiro lugar entre os alunos do ensino fundamental da rede estadual.

A Secretaria de Meio Ambiente de Americana entregou nesta sexta-feira (17) mais um troféu itinerante pela coleta de tampinhas plásticas e lacres.

A atividade teve a participação de 300 alunos e contou com as presenças do secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira, do secretário de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto, e de representantes da Apae, entidade organizadora da campanha de coleta de tampinhas e lacres.

“Foi muito bonito ver a satisfação dos alunos em participar de uma campanha tão importante e a consciência que eles têm de estar ajudando a comunidade”, ressaltou Fabio Renato de Oliveira.

A entrega do troféu teve a participação do mascote da Unidade de Limpeza Pública, “Lixildo”, que interagiu com os estudantes. Além disso, houve a apresentação de uma música cantada em Libras, linguagem brasileira de sinais, proporcionando dessa maneira maior inclusão dos estudantes com deficiência auditiva.

A campanha de coleta de tampinhas e lacres está em andamento, mas ainda dá tempo de outras escolas participarem. As interessadas devem entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente pelo telefone 3405-1733, ou com a Apae, pelo telefone 2108-9393.

O grande vencedor será conhecido em junho durante a realização da Feira Ambiental Municipal de Americana (Feama).

