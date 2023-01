A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste executa a construção de escada hidráulica na Rua José Nazatto, no bairro Nova Conquista. Os serviços integram um amplo trabalho executado para o combate de erosão e significativa melhoria no escoamento da água pluvial, em pacote de serviços que prevê o investimento de R$ 1,2 milhão em recursos próprios do Município.

O Nova Conquista recebeu uma série de intervenções por parte da Prefeitura. O Município executou a construção de canaletas para o escoamento de água em diversas vias, além de trabalhos na base do pavimento, fresagem e recapeamento.