ERP para e-commerce: as vantagens de automatizar as vendas da sua loja

Conheça as 5 Melhores Opções de ERP para e-Commerce

Adotar um ERP para e-commerce é uma estratégia que rende muitos frutos para os pequenos, médios e grandes negócios virtuais. Contudo, para garantir todas as vantagens que essa tecnologia oferece, é fundamental conhecer antes de escolher.

ERP (Enterprise Resource Planning) é um sistema de gestão integrado que otimiza e automatiza diversas atividades burocráticas do negócio, como a emissão de notas fiscais e boletos, gerenciando o estoque e todo setor financeiro. Continue a leitura e descubra como encontrar a melhor solução para a sua empresa!

O que é ERP para e-commerce?

O sistema ERP é uma ferramenta que permite à empresa ter todos os setores integrados em um único sistema. Com isso, não é preciso ficar olhando de forma individualizada cada departamento da empresa e a tomada de decisão é feita com base em tudo o que está acontecendo. Em outras palavras, é uma gestão empresarial na palma da mão!

Disponível também na modalidade online, o sistema ERP pode ser usado para diferentes tamanhos e perfis de empresas, como as lojas online ou e-commerces. Dentre as funcionalidades básicas estão a emissão de notas fiscais eletrônicas de produtos e serviços, controle financeiro, produção, compras, gerenciamento de estoque, gestão comercial e PDV.

Além disso, essa é uma ferramenta que também pode ser integrada a outros sistemas da empresa, o que vai potencializar ainda mais a geração de dados precisos. Quando se pensa em comércio eletrônico, isso faz ainda mais sentido visto que a maioria das plataformas estão integradas a outros sistemas em nuvem, o que favorece a unificação de múltiplos sistemas com mais facilidade.

ERP para e-commerce: 7 vantagens

Um sistema ERP é mais do que uma ferramenta de trabalho. Também é uma estratégia de gestão, uma vez que suas muitas vantagens auxiliam o gestor a agir de forma mais precisa, alinhada, padronizada e eficiente. Dentre todos os benefícios do ERP para e-commerce podemos citar a seguir.

Gestão otimizada de pedidos

Todas as informações referentes aos pedidos realizados são reunidos em um único local, o sistema ERP, mesmo que tenham sido efetuados em diferentes canais de vendas. Dessa forma, a logística de cadastro, recebimento de pedidos e entrega de mercadorias fica muito mais organizada e menos suscetível a erros.

Gestão da documentação fiscal

Sabe aquele processo burocrático de emissão de nota fiscal? Essa atividade se torna muito mais fácil porque o sistema ERP cruza os dados dos pedidos com as informações sobre os impostos. Então, em vez de digitar cada nota, você consegue emiti-la automaticamente, rápido e fácil.

Gestão de estoque

Com o ERP, a gestão de produtos estocados é mais organizada, com dados atuais e seguros, facilitando o trabalho da equipe de vendas e a reposição de itens. Isso acontece porque os setores da empresa são integrados por meio desse sistema, onde a troca de informações acontece em tempo real e melhora a tomada de decisão de cada departamento.

Aliás, o sistema ERP também pode ser integrado a outros softwares importantes para a empresa, como o sistema de pagamentos, o banco de dados dos clientes, as páginas de marketplace, as operações logísticas etc.

Melhor gestão financeira

Com todas as vantagens citadas, o processo de gestão do negócio acontece com mais precisão e segurança. As tomadas de decisão são baseadas em dados concretos e confiáveis e não em achismos.

Além disso, todo o processo burocrático e operacional se torna mais ágil, possibilitando ao gestor a oportunidade de direcionar o seu tempo e a sua energia para outras atividades mais urgentes, como as estratégias empresariais.

Como escolher o melhor sistema ERP para e-commerce?

As vantagens do sistema ERP realmente são muitas. Mas para usufruir de todas elas, é preciso saber escolher bem quem será o seu novo parceiro nessa jornada. Para facilitar esse processo, vale considerar os seguintes pontos:

Objetivos da empresa

O que você deseja alcançar para a sua loja virtual a partir de um sistema ERP? Talvez seja um compartilhamento de informações mais eficaz ou a diminuição da burocracia, por exemplo. Quem sabe dar um jeito no seu estoque, finalmente?

Principais necessidades do negócio

Diferente dos objetivos, as necessidades são o ponto fraco da sua empresa, aquilo que ela está precisando solucionar para se estabilizar ou alçar novos voos.

Para saber quais são essas carências, é preciso fazer um levantamento da situação atual do seu negócio, verificar o que está deficiente e comparar essas necessidades com os benefícios de cada sistema.

Disponibilidade de investimento

Após listar objetivos e necessidades, é hora de levantar o valor financeiro que a sua empresa tem disponível para investir em um sistema ERP. É importante optar por aquele que oferece o melhor custo-benefício, ou seja, que caiba no seu orçamento e entregue o que você precisa.

Omie: o melhor ERP para seu e-commerce

A Omie é especializada no oferecimento de sistemas de gestão empresarial para diferentes tipos de empresa, incluindo sistemas de ERP para e-commerce, onde com apenas alguns cliques é possível saber tudo o que está acontecendo no negócio.

Tenha notas fiscais, geração de estoque, fluxo de caixa e tudo relacionado às vendas do seu comércio eletrônico na palma da mão e ainda conte com um suporte especializado para te dar as melhores dicas. Quer saber mais? Acesse o site e confira a oportunidade de testar a ferramenta durante 7 dias totalmente grátis!