O ex-prefeito Erich Hetzl Jr foi reconduzido como superintendente do Ameriprev (Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana). O mandato tem duração de dois anos e o comandante precisa ser reconduzido ao posto. A mudança foi publicada esta semana no Diário Oficial.

Erich deve ficar no posto até o final de 2024 e dificilmente disputará as eleições do ano que vem.