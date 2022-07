Ele faz enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com seu shape sarado e seus músculos gigantes. Estamos falando do atleta de fisiculturismo, Eric Wildberger, que acumula diversos títulos no esporte e também ajuda a influenciar criando conteúdo para milhares de pessoas através das suas redes sociais, exibindo toda a sua rotina de empresário, influenciador, marido e atleta.

Em seu histórico como atleta, Wildberger acumula diversos títulos e participações em competições de fisiculturismo, onde o principal título é Overall Champion Arnold Classic USA.

Com mais de 130 mil seguidores no Instagram @ericwildberger, o bodybuilder faz parte de vários times de atletas que representam diversas marcas ligadas ao esporte e na sua vida pessoal, Eric Wildberger é casado com a atleta Elisa Pecini, que também é multicampeã no esporte, por isso o casal faz muito sucesso nas competições.