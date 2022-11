Um homem que era procurado pela Justiça foi detido na noite de sábado em Americana. A Gama (Guarda Municipal) prendeu o rapaz de 20 anos porque ele estava com uma réplica de arma. A abordagem aconteceu entre as avenidas Europa e Bandeirantes por volta das 20h. A equipe que fazia patrulhamento desconfiou de um sujeito todo agasalhado mesmo com a alta temperatura.

Antes que a equipe fizesse a abordagem, o rapaz já disse que tinha um objeto na cintura. Ele trazia consigo uma réplica de arma calibre 9 mm e alegou que comprou o objeto pela internet para se defender. A equipe consultou os antecedentes do abordado e descobriu um mandado de prisão em aberto.

Os guardas apreenderam o objeto e levaram o homem para a delegacia, onde ficou detido à disposição da Justiça. A equipe não divulgou por qual crime o rapaz responde.

Após policialpadrao.com.br