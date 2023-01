Dois homens (1 era foragido da Justiça)



foram detidos por agentes da Polícia Militar de Santa Bárbara d’Oeste esta segunda-feira (16). Os casos aconteceram no Parque Residencial Zabani e no Planalto do Sol. Por volta das 10h, um oficial da PM viu um suspeito na Rua Ângelo Sans. Este jogou um pino com cocaína no chão. Antes de ser abordado, o homem ainda colocou outra porção da droga na boca.

Na revista, os policiais encontraram mais duas porções de cocaína no tênis do suspeito e R$ 4. Ainda na mesma rua havia cocaína e maconha escondidas em uma canaleta e em meio a um arbusto. O suspeito prestou depoimento no 2º Distrito Policial. O delegado elaborou um boletim por porte de drogas e averiguação de tráfico. O homem foi liberado.

Por volta das 11h30, outra equipe encontrou um homem que estava foragido da Justiça na rua Araçatuba. O suspeito de 22 anos tentou fugir quando viu os militares e na abordagem, a equipe descobriu que ele estava foragido da prisão.

Leia+. Uma casa abandonada (com drogas)

O homem cumpria pena em regime fechado no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Hortolândia. Após o registro da ocorrência, ele ficou novamente à disposição da Justiça.

Após policialpadrao.com.br

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento