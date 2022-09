O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, entregou nesta sexta-feira (23/09) as obras de reforma do Ambulatório de Especialidades Médicas de Nova Odessa. A reforma incluiu a recuperação de todo o piso térreo e também do telhado do prédio, com o objetivo de garantir um atendimento de qualidade aos pacientes da Rede Municipal de Saúde.

A Administração Municipal investiu R$ 522 mil, incluindo a construção de nova rampa para acessibilidade, instalação de novas divisórias internas em dry wall, pintura interna de área térrea reformada e pintura externa do prédio e a recuperação do telhado sobre o piso superior do Ambulatório. Além de novas instalações elétricas e de internet.

Estiveram presentes o vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, o vereador Levi Tosta, o secretário de Saúde, Silvio Corsini, seu adjunto, Gleberson Miano, a secretária de Obras, Miriam Lara Netto, a coordenadora do Ambulatório, Jaqueline Serrano, o diretor do Hospital Municipal, Lucas Bento, e outras autoridades. Houve também a apresentação do músico da Banda Sinfônica Municipal Alexandre Costa, com seu saxofone.

“O objetivo maior da reforma foi a criação do departamento de infectologia, mais humanização nos atendimentos dos pacientes. Também melhorar os consultórios e a recepção. Um ganho nessa reforma, que não foi previsto, foi a sala de cirurgia ambulatorial, inédito na cidade. Eu mesmo não tenho plano de saúde, então sei da importância da saúde pública e do SUS”, disse o chefe do Executivo.

“Eu e o Leitinho entramos nessa missão juntos, e sempre falei para ele que a gente tem que cuidar de vidas, então precisamos melhorar ainda nossa Saúde. Nossa Saúde é uma das melhores da região, então precisamos dar o melhor equipamento para entregar um serviço de qualidade”, acrescentou o vice-prefeito Mineirinho.

“É uma obra de muita importância, a gente sabe do transtorno que foi (durante os trabalhos), por causa da quantidade de pacientes que passam por aqui todo dia, então a obra se torna mais complexa. Mas felizmente conseguimos concluí-la”, disse a secretária de Obras.

“Obra na Saúde é sempre complicado, onde temos a unidade em funcionamento e em reforma ao mesmo tempo. Nossos funcionários sofrem com deslocamentos, mas é preciso para entregarmos as melhorias. Essa parte aqui já vai adiantar muito a atenção ambulatorial, as especialidades na saúde, e deixar um conforto para o cidadão”, ressaltou Silvio Corsini.

“Reforma é uma coisa chata, tem barulho, tem sujeira, mas no final, vemos que valeu a pena. Ficou muito bonito e mais confortável, é importante que tenhamos um espaço adequado para atender as pessoas que estão precisando de ajuda”, pontuou o vereador Levi.

OUTRAS OBRAS NA SAÚDE

O prefeito Leitinho lembrou ainda de outras obras, reformas e melhorias na Rede Municipal desde 2021, pior momento da pandemia de Covid-19. Ele citou, por exemplo, a aquisição de oito respiradores e de outros equipamentos em abril do ano passado, em plena “fase vermelha”, o que impediu que pacientes da cidade ficassem sem leitos com respiradores.

Foram ampliados os leitos para pacientes com Covid tanto no Hospital quanto na (então) Unidade Respiratório do Jardim Alvorada, que após o pior momento foi reformulada e atende hoje como o primeiro Pronto Atendimento 12h desta importante região da cidade. Também seguem em reforma a Clínica Médica (a ala de internação) e a Central de Ambulâncias 192 do Hospital, bem como a construção do prédio da primeira UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da cidade – e uma das grandes reivindicações da população.

A Prefeitura de Nova Odessa também instalou, com custo zero aos cofres municipais, 295 novos painéis solares no HMNO (Hospital Municipal e Maternidade Municipal). São módulos de 340W do novo sistema fotovoltaico para geração de energia solar no prédio, parte do Programa “CPFL Energia nos Hospitais” – entre outras medidas.