Um rapaz suspeito de trabalhar para o tráfico de drogas foi detido por agentes da Gama (Guarda Municipal de Americana) na tarde desta quarta-feira. Ele atuava na periferia da cidade e acabou sendo ‘entregue’ via whatsapp para a equipe Alpha da corporação.

A equipe da viatura 199 estava em operação pelos bairros jardim da Paz, Parque da Liberdade e São Jerônimo, com o intuito de coibir o tráfico de drogas, por volta das 17h40, chegou para a equipe via whattsap um vídeo de que naquele momento um rapaz estaria guardando drogas pelo endereço citado.

Todos foram para o local, no deslocamento depararam com R.S.N. e, na tentativa de abordagem, ele fugiu. Foram feitas várias diligências porém sem êxito.

“Fomos até o endereço informado e localizamos 13 kits com o total de 307 eppendorfs de substância branca aparentando ser cocaína, no local foi feito uma varredura por ser um local amplo e com o cair da luminosidade não foi possível localizar mais nada, mediante os fatos a droga foi conduzida até o plantão policial e os fatos foram narrados para a autoridade de plantão que deliberou pelo BOPC de apreensão de objetos, ao qual foram apreendidos a droga- 210 gramas-, os dados do rapaz foram passados e ele arrolado como investigado”, relataram os GMs.