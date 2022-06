Dois homens que faziam entrega em um comércio na Avenida São Paulo, em Santa Bárbara d’Oeste, foram vítimas de um sequestro relâmpago na manhã desta terça-feira. A ação dos bandidos foi registrada pelas câmeras de segurança do local, uma casa de frios.

Pelas imagens, é possível perceber que, ao estacionar a van em frente ao comércio, um dos entregadores é abordado pelo bandido, que direciona o funcionário de volta para a van. Outro criminoso aparece e aborda o motorista. Logo em seguida, a van deixa o local.

Durante a fuga, os bandidos se deparam com uma viatura da Polícia Militar, que já havia sido acionada para o caso. Houve acompanhamento, mas o bandidos conseguiram fugir para uma área de mata e não foram localizados. A ocorrência contou com o auxílio do helicóptero águia.

Apesar de terem fugido, um dos bandidos “esqueceu” a CNH e um celular dentro da van.

As vítimas são da cidade de Limeira e a van estava carregada de frios.

Com informações Policial Padrão