Entregador denunciou para Guarda

Um rapaz que fazia entregas de Ifood denunciou para agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara D’oeste ações do tráfico de drogas na região da Zona Leste da cidade. O time do Apoio Tático 3 sub inspetor Firmino e GMs José e Siloni atendeu a denúncia por volta das 23:30 deste domingo na esquina das ruas do Mercúrio e do Cobre, bairro Mollon.

APREENSÃO DE ENTORPECENTES

Durante patrulhamento pelo bairro Mollon, os GMs foram solicitados por um motociclista o qual era prestador de serviços IFOOD. Ele relatou ter visualizado um homem mexendo em uma lixeira próximo a um ponto de venda de drogas. Diante da informação nos deslocamos até o local acima descrito onde foi localizado:

-113 porções de cocaína.

Entorpecentes apresentado e apreendido pelo plantão policial após registro da ocorrência.

Na vizinha Americana, forças de defesa descobriram um bar cheio de maquininhas.

