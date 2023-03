“Eu cão eu” se apresenta em Americana

A Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) de Americana segue com a programação cultural de março, e nesta sexta-feira (24), abre as portas do Teatro Municipal “Lulu Benencase” para a apresentação da peça “Eu cão eu”. A sessão será às 20 horas e a entrada é gratuita.

A história relata um dia qualquer do cotidiano de um homem, até então, comum, que está insatisfeito com sua vida e passa a admirar um vira-lata e sua liberdade de andar tranquilamente pelas ruas da cidade. Seu instinto é seguir o faro do cão para descobrir becos e esquinas por onde ele passa, refletindo a complexa semelhança entre o cão e sua própria identidade.

Passando por várias situações e personagens do centro da cidade, o homem anônimo se depara com suas dúvidas sobre sua existência e o fazem sentir preso ao cão como um vício incurável.

O desfecho da peça aponta para além do entrosamento dos dois personagens, homem e cão, e releva como podem perceber o mundo até o último suspiro de suas vidas.

Diferentemente da grande maioria dos trabalhos de Possolo, em geral voltados ao humor, “Eu cão eu” é um drama, abordado pela direção de Vázquez em uma encenação com raros efeitos de som e luz, apoiada apenas na interpretação do ator-autor.

O Teatro Municipal fica à Rua Gonçalves Dias, 696, no bairro Jardim Girassol. A bilheteria é aberta ao público de terça a sábado, das 8 às 17 horas.

Teatro Municipal recebe a peça “Prego na testa” neste sábado

O Teatro Municipal “Lulu Benencase” recebe neste sábado (25), às 20 horas, a peça “Prego na testa”. O espetáculo é gratuito e faz parte da programação cultural de março, organizada pela Secretaria de Cultura e Turismo.

O monólogo, interpretado pelo parlapatão Hugo Possolo, vive sete personagens extravagantes, cada um carregado com uma neurose e um humor diferentes. O espetáculo apresenta perfis típicos de uma sociedade contemporânea: o mendigo que se considera dono de um vagão de metrô, o emergente apaixonado pela nova churrasqueira, o fã chato, o macho que participa de um grupo de auto-ajuda para fazer uma mea culpa por ser viciado em sua própria virilidade, entre outros.

“Prego na testa” é uma adaptação de “Pounding nails in the floor with my forehead”, do dramaturgo norte-americano Eric Bogosian, com direção de Aimar Labaki, e resume o estilo da companhia teatral ao expor o ridículo da neurose urbana de forma icônica, reflexiva e angustiante, apontando a sensação de impotência dos seres humanos diante da realidade das grandes cidades.

A classificação indicativa da peça é de 16 anos. O Teatro Municipal fica à Rua Gonçalves Dias, 696, no bairro Jardim Girassol. A bilheteria é aberta ao público de terça a sábado, das 8 às 17 horas.