As obras de remodelação viária na entrada da cidade, região da Avenida Antonio Pinto Duarte, avançaram nesta sexta-feira (18), com a construção de guias, sarjetas e execução das adequações de galeria de águas pluviais. A abertura de uma passagem irá interligar a rua Santa Cláudia com a rua Basílio Piloto, segundo informações da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

A Prefeitura de Americana está investindo R$4.114.565,86, provenientes de crédito do Desenvolve-SP, nas melhorias viárias com o objetivo de promover a mobilidade urbana, proporcionando mais segurança e agilidade no trânsito, o progresso e o desenvolvimento desta importante região da cidade.

O projeto contempla a remodelação da geometria da rotatória, instalação de três conjuntos semafóricos, iluminação pública, pavimentação asfáltica dos trechos que atualmente são canteiros, recapeamento asfáltico das Avenidas São Gabriel, Antonio Pinto Duarte e Orlando Dei Santi, no trecho que compreende as obras, passeio público, acessibilidade e execução de rede de drenagem.

“As intervenções estão sendo feitas com planejamento para amenizar o impacto no trânsito no período da obra, garantindo a fluidez do tráfego no local. A melhoria vai beneficiar toda a população”, comentou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.