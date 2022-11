Começam hoje (7), a partir das 18h, as vendas para os “Ensaios da Anitta”. Parte do projeto Carnaval da Anitta, os shows passarão por 7 cidades entre janeiro e fevereiro de 2023. São elas: Brasília, Curitiba, Jurerê, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Ingressos podem ser adquiridos pelo link: https://linktr.ee/ensaiosdaanitta.

Com o tema “Guerreiras”, a temporada de 2023 do Carnaval da Anitta promete ser a maior de todos os tempos. “Esse tema festeja e enaltece as brasileiras poderosas do passado e do presente. Homenagearemos as mulheres fortes que fizeram e fazem história, que nos inspiram e nos levam pra frente. Nunca fizemos um Carnaval tão grande. Eu amo! Estou muito animada”, a cantora comemora.

Os “Ensaios da Anitta” chegam a reunir 12 mil pessoas por show. Para este ano, a Girl From Rio deve receber no palco vários convidados especiais, que serão anunciados em breve. Garanta já seus ingressos!

ENSAIOS DA ANITTA 2023 – LOCALIDADES E VENDAS

Salvador, BA: 07/01/2023 – Centro de Convenções de Salvador

Rio de Janeiro, RJ: 08/01/2023 – Riocentro

Jurerê, SC: 14/01/2023 – P12

São Paulo, SP: 15/01/2023 – Memorial da América Latina

Brasília, DF: 21/01/2023 – Na Praia

Recife, PE: 28/01/2023 – Arena Pernambuco

Curitiba, PR: 12/02/2023 – Jockey Club

Classificação: 18 anos