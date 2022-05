Destacando-se como um dos melhores sanfoneiros, reconhecido inclusive pelo saudoso Dominguinhos, o nordestino Enok Virgulino, ex-integrante do Trio Virgulino, lança seu segundo álbum em carreira solo.

O disco “Enok Virgulino Convida” conta com 09 faixas e participações muito especiais de artistas reconhecidos em todo cenário musical, sobretudo no forró, música típica do Nordeste e que faz parte das raízes de Enok.

Chico Cesar, Gilberto Gil, Tato Falamansa, Mariana Aydar, Mestrinho e Geraldo Azevedo são as outras vozes que compõem as canções do novo álbum e que fazem parte da história do cantor.

Músicas inéditas que, assim como o próprio Enok Virgulino, emanam alegria e energia positiva. Letras apaixonadas e apaixonantes, que chegam para somar e engrandecer ainda mais o cenário do forró no Brasil.

O álbum está sendo lançado aos poucos, com uma faixa de cada vez. Em abril, a música “Preciso do Seu Sorriso” foi a primeira a ficar disponível em todas as plataformas digitais.

Como tudo começou

A história de Enok Virgulino está ligada à história do Trio Virgulino, que teve início em 1980 quando o sanfoneiro se juntou ao seu irmão Jaime e com o artista Adelmo, formando o conjunto.

À princípio eles não estavam confiantes de que um ritmo nordestino como o forró pé de serra seria tão disseminado e pudesse ganhar admiradores em uma cidade grande como Americana, em São Paulo, que é onde os pernambucanos estavam morando. Mas eles se surpreenderam, assim como o forró surpreendeu os paulistas.

Após uma participação na Rádio Clube de Americana, eles passaram a ser conhecidos em todo o interior do estado, iniciando uma carreira musical de sucesso e espalhando a alegria desse ritmo por toda parte.

No fim de 1982, o integrante Jaime voltou para seu estado de origem, Pernambuco, e no lugar dele passou a integrar o trio, um amigo de infância de Enok, o Roberto.

O primeiro trabalho independente que eles gravaram foi em 1986, o “Beijo Moreno”, que foi sucesso garantido. A partir daí, Enok Virgulino e os outros integrantes começaram a se desenvolver como um dos melhores grupos de forró na região.

Forró Universitário

Um marco muito importante na história de Enok e seus companheiros foi o chamado “forró universitário”, que nasceu por meio do trabalho que eles realizavam em universidades.

Foi no começo dos anos 90 que Enok Virgulino e os outros integrantes do trio começaram a receber convites para realizar apresentações em universidades, sendo o primeiro show, realizado na Unicamp, em Campinas/SP. A partir do sucesso gerado na ocasião, outras faculdades também começaram a convidá-los para apresentações e o público de universitários tornava-se mais fiel.

E foi por conta do encanto das pessoas por esses shows comandados por Enok Virgulino e seus parceiros, que bandas como Falamansa, Rastapé, Bicho de Pé e muitos outros grupos formados por universitários da época e apadrinhados por eles, começaram a surgir disseminando ainda mais o forró trazido pelos nordestinos de uma forma única e com muita paixão.

Foi nessa mesma época que o sucesso do forró cantado por eles se elevou à nível global: Enok Virgulino e os companheiros fizeram mais de 10 viagens para a Europa e para os Estado Unidos, com shows que levaram para os gringos, o que tem de melhor no nosso Brasil: um bom forró pé de serra!

A presença deles no cenário musical do momento, inaugurou a disseminação desse estilo de música típico do Nordeste, nas cidades grandes do Sudeste do Brasil, com presença principalmente no interior de São Paulo e na região de Campinas.

Enok e seus amigos seguiram crescendo em sua trajetória, realizando shows e apresentações que fizeram com que eles ganhassem grande reconhecimento. Sempre que o assunto era forró, eles prontamente surgiam na mente de todas as pessoas.

Carreira solo

Em agosto de 2018, depois de quase 40 anos de Trio Virgulino, Enok decidiu seguir com sua carreira solo lançando o álbum “Forró Bom é Aqui”. Desde então, o artista segue com apresentações, shows, lives e projetos novos para os fãs.

Agora, o sanfoneiro está lançando o álbum “Enok Virgulino Convida”, com artistas reconhecidos e que tiveram um papel importante na carreira do artista.

As letras misturam emoção, alegria e muita paixão: paixão pela vida, pelas pessoas e, claro, pelo forró!

Mais informações sobre Enok através do site: http://enokvirgulino.com.br