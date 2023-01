Energia Solar



Em tempos de urgência ambiental, a troca das fontes de energia habitualmente utilizadas é fundamental para garantirmos um futuro saudável no planeta. A implementação de matrizes energéticas renováveis como a energia solar tem acelerado nos últimos anos e pode ser uma solução sustentável e econômica. Além disso, existem diversas categorias para os diferentes tipos de imóveis.

A instalação de um sistema de geração de energia solar exige um investimento inicial médio de R$ 3.600 a R$ 11.200, dependendo da potência das placas solares e do seu consumo mensal. Entretanto, os equipamentos possuem longa vida útil e geram uma economia de até 90% na conta. Assim sendo, o investimento pode “se pagar” entre dois e cinco anos, especialmente em períodos de alta na tarifa de energia.

Entre os tipos de sistemas, o mais conhecido é o fotovoltaico, capaz de gerar energia para qualquer finalidade desejada pelo usuário e de fácil implantação. Seu funcionamento consiste na transformação da luz solar em eletricidade, por meio de painéis. Portanto, a instalação desse equipamento é recomendada para casas, tendo em vista a necessidade de um telhado amplo.

LEIA TAMBÉM: Instagram supera Whats como app mais utilizado entre os brasileiros

Vale ressaltar que, a depender da sua região, recomenda-se a instalação de sete ou oito painéis solares. A instalação de placa solar é simples e rápida, bem como a remoção do equipamento. É possível utilizar este sistema em imóveis alugados sem prejudicar o estado de conservação do telhado. Também existe a possibilidade de o usuário levar os painéis consigo para uma nova residência, em caso de mudança.

Por ser conectado ao sistema de geração distribuída, ou seja, a energia comum das cidades, o sistema fotovoltaico não te exime da conta de luz, porém gera grande economia. Durante as noites e os dias nublados, sua residência utilizará a rede comum, e o consumo será tarifado. Entretanto, as casas que não consumirem toda a energia gerada no imóvel podem receber créditos para abater a tarifa.

Outra maneira de economizar é o sistema heliotérmico, no qual coletores solares armazenam a energia para aquecer piscinas e chuveiros por um período de 24 a 48 horas. Dessa forma, é possível eliminar o custo gerado por duchas elétricas. Além disso, o sistema heliotérmico pode ser aplicado em diversos tipos de imóveis, como casas pequenas e apartamentos. Esta alternativa é independente do sistema de geração distribuída.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento