Faltam poucos dias para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As provas serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. O exame é constituído por quatro provas objetivas com 45 questões de múltipla escolha. Além disso, tem a redação que possui grande peso na nota final. O início das provas será às 13h30.

Mas lembre-se de chegar antes das 13h pois, nesse horário, ocorre o fechamento dos portões. Para evitar imprevistos, conheça o local da prova antes do dia do exame e saia cedo de casa para que possa chegar com tranquilidade.

Evite o nervosismo por conta do horário para que isso não te atrapalhe na prova. Situações como essa podem causar estresse e ansiedade. Esses são os vilões que podem prejudicar seu desempenho e dedicação para realizar uma boa prova.

Algo que tenho notado bastante é que as pessoas estão sentindo medo de errar. Candidato, não tenha medo de errar! O medo pode gerar uma ansiedade que vai acabar te paralisando.

Além disso, percebo que muitos alunos sentem receio de não conseguir terminar a prova no tempo estipulado. Para evitar que isso aconteça, é necessário saber administrar o tempo e ter familiaridade com a prova. Por esse motivo, fazer exames anteriores é indicado.

Outro temor frequente é o medo de ter “branco”. Acredite na sua preparação! Você estudou e sabe fazer o que é pedido. Se o “branco” acontecer, beba água e tente relaxar. Se achar melhor, pule a questão. Mas se, mesmo assim, o esquecimento persistir, vá ao banheiro e lave o rosto. Assim, você tira seu foco de não estar conseguindo e volta mais relaxado.

O Enem é diferente de outras provas, pois 80% é leitura e interpretação. Por isso, indico que tenham calma e tranquilidade para fazer o exame. Aproveite essa reta final de estudos para treinar a redação, interpretação de textos e fazer uma revisão rápida dos conceitos básicos de cada matéria. Isso vai te ajudar a se sentir mais confiante.

Nos dias que antecedem o Enem é importante ficar calmo para fazer uma boa prova. Você se preparou e conhece a estrutura da prova, não tem o porquê de ficar preocupado ou estressado agora. Tenha, neste momento, dedicação, determinação e disciplina. São os “3D´s” que carrego para tudo na vida. O pensamento positivo tem poder. Acredite! Você se dedicou e uma vaga é sua.

(*) Leonardo Chucrute é professor de matemática, diretor – geral e CEO do Zerohum