Neste domingo, 20, acontece o segundo dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os professores da Descomplica, edtech referência em cursos online preparatórios para vestibulares, comentam sobre os temas de Ciências da Natureza e Matemática. Apesar de alguns conteúdos novos, a prova estava dentro das apostas que os educadores apontaram ao longo do Super Aulão realizado no último sábado, 19. Poucas questões exigiram uma atenção maior dos estudantes. Confira:

Química

Francisco Neto, professor de Química de Descomplica

“Foi uma prova difícil, com muito conteúdo. Nenhuma das questões era possível resolver apenas com o texto base e o raciocínio em cima dele. A prova trouxe alguns temas recorrentes, como o tratamento de água, métodos de proteção dentro de eletroquímica, radioatividade envolvendo meia vida, além de uma questão de química ambiental envolvendo chuva ácida com o ciclo do nitrogênio. A surpresa foi que ‘faltou’ isomeria, que é um assunto que foi muito presente nos últimos anos.”

Física

Léo Gomes, professor de Física da Descomplica

“A prova apresentou um nível de médio para difícil, com muitas questões de conta, o que é incomum porque costumamos ter mais perguntas teóricas no Enem. Um dos destaques foi a da luz engarrafada, que foi uma descoberta de um de um mineiro de Uberlândia e que está tomando conta do mundo pela economia de luz; outra de eletrodinâmica envolvendo associação de baterias também não é comum. Contas chatas, casas decimais, aproximações enjoadas. Em calorimetria caiu gravitação universal. Também teve questão de cinemática envolvendo o som dentro da água e o som fora da água.”

Matemática

Mauro Belmonte, professor de Matemática na Descomplica

“A prova estava de nível fácil para médio. Tivemos questões difíceis, claro, mas nada fora do padrão. Esse foi “o ano das funções’: função quadrática e análise de gráficos, por exemplo, em que o estudante precisava olhar o gráfico e contar quantas vezes ele batia no zero. Das mais difíceis, acredito que a das poltronas, que tomou uma página inteira, o que se torna cansativo para o aluno; e a de função que envolvia altura, que falava sobre um rapaz que estava numa quadra de vôlei e fazia um saque da bola até o teto. Mas, fora isso, foi uma prova tranquila, com bastante conteúdo dos outros anos também.”

Biologia

Rubens Oda, professor de Biologia na Descomplica

“A prova puxou bastante para o lado da Saúde Humana, com várias questões envolvendo doenças, como filariose, leishmaniose, coronavírus, tratamento de hemorragia, novos tratamentos do Câncer. Um ponto também muito importante é que ela trouxe também luz para as novas tecnologias que são usadas em Biologia, como terapia gênica. Então, no geral, a prova estava ‘bonita’, mas também cobrou uma parte da Biologia que o aluno normalmente tem mais dificuldade. O Enem sempre teve um viés muito ambiental e, esse ano, foram só três questões envolvendo ecologia e meio ambiente, falando sobre a introdução da Jaqueira, o círculo do nitrogênio e a competição entre vírus e bactérias no mosquito Aedes Aegypt. Então, tivemos coisas muito específicas que devem ter feito os alunos sentirem uma certa diferença em relação aos anos anteriores do Enem.”