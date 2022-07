A endometriose é um distúrbio doloroso em que o endométrio, tecido que normalmente reveste o interior do útero, cresce e aparece fora do útero. A doença geralmente, envolve ovários, trompas de falópio e o tecido que reveste sua pélvis.

A ginecologista, obstetra e especialista em Medicina Fetal do Hospital Icaraí, Dra. Flávia do Vale, explica que o endométrio é a camada interna do útero, que é preparada todo mês para receber um bebê. Quando a gravidez não acontece o corpo descama e joga essa camada fora em forma de menstruação. Logo, na endometriose, esse tecido implantado em outros órgãos, sangra como menstruação e fica preso, causando dor no período menstrual.

“Quando a endometriose envolve os ovários, cistos chamados ‘endometriomas’ podem se formar. O tecido circundante pode ficar irritado, eventualmente desenvolvendo tecido cicatricial e aderências — faixas de tecido fibroso que podem fazer com que os tecidos e órgãos pélvicos grudem uns nos outros”, explica a médica.

Desse modo, a doença pode causar dor, às vezes intensa, especialmente durante os períodos menstruais e, caso não seja tratada da forma correta, a mulher pode até apresentar problemas de fertilidade.

Sintomas

O principal sintoma da endometriose é a dor pélvica, muitas vezes associada aos períodos menstruais. Embora muitas mulheres sintam cólicas durante os períodos menstruais, a médica explica que aquelas com endometriose, geralmente, descrevem uma dor menstrual muito pior do que o normal. A dor também pode aumentar com o tempo.

Os sinais e sintomas comuns da endometriose incluem:

* Menstruação dolorosa (dismenorreia): ador pélvica e as cólicas podem começar antes e se estender por vários dias até o período menstrual. Também pode ter dor lombar e abdominal.

* Dor com relação sexual: dor durante ou após o sexo é comum quando há endometriose.

* Dor com movimentos intestinais ou micção: é mais provável que você experimente esses sintomas durante um período menstrual.

* Sangramento excessivo: você pode experimentar períodos menstruais intensos ocasionais ou sangramento entre os períodos (sangramento intermenstrual).

* Infertilidade: pode-se observar sintomas como fadiga, diarreia, constipação, inchaço ou náusea, especialmente durante os períodos menstruais.

“A gravidade de dor pode não ser um indicador confiável da extensão de sua condição. Pode haver endometriose leve com dor intensa ou pode ter endometriose avançada com pouca ou nenhuma dor”, alerta Flávia.

Diagnóstico

Para diagnosticar a endometriose e outras condições que podem causar dor pélvica, é importante valorizar os sintomas, incluindo a localização da dor e quando ela ocorre.

“Às vezes, a endometriose é diagnosticada pela primeira vez em pessoas que procuram tratamento para infertilidade. O exame físico associado a outros, como Ultrassom, podem sugerir a endometriose. Todavia, a Ressonância Magnética pode ser mais esclarecedora, além de ajuda no planejamento cirúrgico, fornecendo ao cirurgião informações detalhadas sobre a localização e o tamanho dos implantes endometriais. Algumas vezes, apenas a Laparoscopia é capaz de fornecer informações sobre a localização, extensão e tamanho dos implantes endometriais”, enumera Flávia.

O tratamento para endometriose envolve medicação ou cirurgia e a escolha do tratamento dependerá do quão graves são os sinais e sintomas e do desejo de engravidar ou não da paciente.

“Geralmente, tenta-se primeiro as abordagens de tratamento conservador, com medicações analgésicas ou hormonais. A terapia hormonal não é uma solução permanente para a endometriose. Você pode experimentar um retorno de seus sintomas após a interrupção do tratamento e, no caso, optamos pela cirurgia se o tratamento inicial falhar”, explica.

Flávia complementa que se a paciente tiver o diagnóstico de endometriose e estiver tentando engravidar, a cirurgia removerá os implantes de endometriose, preservando o útero e os ovários (cirurgia conservadora), podendo, assim, aumentar suas chances de sucesso. Se houver dor intensa devido à endometriose, também poderá se beneficiar da cirurgia. No entanto, a endometriose e a dor podem retornar.

“O médico pode fazer esse procedimento por Laparoscopia ou, menos comumente, por meio de cirurgia abdominal tradicional, em casos mais extensos. Mesmo em casos graves de endometriose, a maioria pode ser tratada com cirurgia laparoscópica”, diz.

Segundo a Dra. Flávia, na cirurgia laparoscópica, o cirurgião insere um instrumento de visualização delgado com um vídeo (laparoscópio) através de uma pequena incisão perto do umbigo e insere instrumentos para remover o tecido endometrial através de outra pequena incisão. Após a cirurgia, o médico pode recomendar tomar medicação hormonal para ajudar a melhorar a dor.

“A causa exata da endometriose não é certa, existe apenas teorias que tentam explicar o porquê do tecido endometrial aparecer um outros lugares. Uma teoria seria que talvez o fluxo retrógrado da menstruação ou a transformação de células embriológicas na cavidade pélvica seriam responsável pelo aparecimento de tecido endometrial em outros órgãos.