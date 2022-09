O Complexo da Usina Santa Bárbara receberá mais um grande evento. O 8º Encontro de Veículos Antigos acontecerá nos dias 17 e 18 deste mês, com exposição de veículos antigos, playground, shows, “mercado de pulgas” e muita solidariedade. A entrada para o evento é a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, com arrecadação revertida ao Fundo Social de Solidariedade.



O evento é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com a organização do Clube Air Cooled SBO, e apoio do Fundo Social de Solidariedade.

Serviço:

8° Encontro de Veículos Antigos

Dias 17 e 18 de setembro

Complexo da Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira – Residencial Dona Margarida

Entrada: 2kg de alimentos não perecíveis