Os alunos do CIEP “Charles Keese Dodson“ participaram do 1º “Encantalendo” do ano, projeto permanente da Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara d´Oeste que promove a leitura nas unidades escolares. A sessão de leitura e socialização da mesma, ultima etapa do projeto, foi realizada no dia 7 de abril em diversos espaços da escola, em um momento lúdico e de encantamento. O projeto segue com novas leituras nas próximas semanas.

No mês de março os alunos escolheram seus títulos preferidos no mural, fizeram suas inscrições e participaram da leitura das resenhas. O ponto alto foi a sessão simultânea com a interpretação das histórias e interação entre os alunos. O objetivo da vivência é a formação de novos leitores, com a promoção da autonomia, gosto pela leitura e até de novos escritores.

Instituído pela Prefeitura em 2017, o “Encantalendo” envolve professores, equipe escolar e alunos de todas as idades, dos bebês até os adultos, durante todo o ano letivo. O projeto integra outras atividades que estimulam a leitura como o Sarau de Poesia, Amigos Leitores, Sarau Literário, Sacola Afro, Teatro de Leitores e o Recitar.