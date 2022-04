Empresas têm dificuldades para contratar mão de obra, diz Fórum na Câmara

A Câmara Municipal de Americana realizou nesta quarta-feira (13) a terceira reunião do Fórum Permanente de Inovação, Ciência e Tecnologia, instituído pelo Decreto Legislativo nº 962/2021, de autoria do vereador Silvio Dourado (PL). No encontro foram debatidos temas abordados em três grupos de trabalho, como um levantamento sobre ofertas de empregos e necessidades do mercado; a criação de uma plataforma capaz de integrar o setor produtivo e as instituições de ensino; e a busca pela disponibilização de formação básica a trabalhadores que estão em condição de vulnerabilidade financeira.

Entidades como a Associação Comercial e Industrial de Americana (Acia), Sinditec e Ciesp apresentaram dados estatísticos relacionados ao emprego e resultantes de levantamentos realizados junto ao comércio e indústria. Maria Stela Fonseca e o professor Francisco Giocondo expuseram uma pesquisa proposta pela Acia para identificar as dificuldades para contratar profissionais e citaram a baixa adesão dos entrevistados, uma vez que apenas 1,2% das 1.534 empresas associadas responderam.

LEIA TAMBÉM: CUCA oferece curso de costura em sintonia com tendência mundial

Camila Magri, assessora do Sinditec, também revelou números de uma amostragem feita com 30% das empresas associadas do ramo têxtil. Entre os dados, a constatação de que 94,5% das empresas têm dificuldades para contratar e que a falta de mão de obra qualificada é o fator que mais contribui para isso.

O coordenador do NJE do Ciesp em Americana, Alexandre de Almeida, apresentou relatório elaborado pela entidade em todo o estado e que apontou, em fevereiro, uma retração na oferta de empregos em Americana. Foram 22 vagas a menos. “E isso tem reflexos para todos. Porque são 22 famílias que não vão comprar no comércio”, mencionou. Apesar disso, o estoque de emprego na cidade nos últimos doze meses é de 37.679 vagas.

Almeida destacou ainda o bom desempenho das regiões de Sertãozinho e Franca no levantamento do Ciesp e se colocou à disposição para, junto ao poder público, buscar informações com as regionais da entidade para identificar as medidas que têm levado aos resultados positivos.

Conexão entre trabalhadores e empresas

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, avaliou a reunião com a mais produtiva realizada pelo Fórum e reforçou a importância do que chamou de “conectar as pontas”, criando uma ponte entre empresas e trabalhadores. Por sinal, uma necessidade para a qual também alertou a diretora da Escola Técnica Polivalente de Americana, Mary Damiani.

A dirigente mencionou dificuldades que os alunos enfrentam no dia a dia, em especial os do período noturno que, muitas vezes, já estão no mercado de trabalho. Segundo ela, são dificuldades relacionadas a itens essenciais como transporte e alimentação. “Nós abrimos as portas da nossa escola às empresas que quiserem se aproximar. Lá está o público que já está no mercado de trabalho”, destacou.

A formação básica para trabalhadores em condições de vulnerabilidade social também foi debatida. Vânia Daniela Leite, representante do SENAC Americana, e Odilamar Lopes Mioto, representante da secretaria municipal de Assistência Social, descreveram o início das ações pela região da Vila Mathiensen para entender as possibilidades de levar cursos de qualificação à comunidade por meio de entidades já existentes, como o SESPA (Serviço Social Presbiteriano de Americana) e Casa de Dom Bosco.

Melhorias de processos

Ao final da reunião, o vereador Silvio Dourado frisou que os grupos de trabalho permanecem abertos e se mostrou disposto a ampliar os debates em novas frentes caso seja necessário.

“Quando falamos em inovação, tratamos de melhorias nos processos. Como já foi dito, tudo nos afeta ou tudo contribui para nosso segmento, para nossa vida. Por isso, precisa haver ação recíproca e fazemos essa proposta de unir as mais diversas pessoas em suas competências para ver onde podemos atuar e melhorar”, destacou Dourado.

O fórum

De acordo com o projeto, o Fórum Permanente sobre Inovação, Ciência e Tecnologia na Câmara Municipal terá como funções apresentar propostas para construção ou melhorias de legislação municipal específica no campo da inovação, ciência e tecnologia; pesquisar e organizar informações, dados, índices e estatísticas existentes sobre atividades que envolvam inovação; e apoiar o desenvolvimento de ecossistemas de inovação no município.

O fórum deverá também realizar estudos sobre os diversos serviços prestados pelo poder público e propor melhorias e implementações para sua otimização, utilizando práticas e soluções através da inovação, ciência e tecnologia; e promover reuniões com autoridades, empresas, entidades e sociedade civil sobre o tema.

Participam do fórum vereadores e representantes das secretarias municipais de Governo, Administração, Negócios Jurídicos e Educação; da Unidade de Desenvolvimento Econômico; da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana); do SESI (Serviço Social da Indústria); do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial); do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas); do CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo); da Diretoria Regional de Ensino; e de universidades e faculdades.

Para mais informações sobre o Fórum Permanente da Saúde, acesse a página especial no site da Câmara: https://www.camara-americana.sp.gov.br/Paginas/ForumInovacao