Empresas com melhores salários para Jovem Aprendiz em 2023

O programa Jovem Aprendiz é uma excelente oportunidade para os jovens adquirirem experiência profissional enquanto ainda estão estudando. Além disso, essa iniciativa também é uma forma de as empresas cumprirem sua função social e investirem no desenvolvimento de novos talentos.

No entanto, sabemos que os salários oferecidos podem variar significativamente de uma empresa para outra, como por exemplo do Jovem Aprendiz Bradesco 2023 comparado ao programa da Caixa Econômica Federal.

Nesta matéria, vamos discutir as empresas que oferecem os melhores salários e como os jovens podem encontrar essas oportunidades no mercado de trabalho.

Itaú Unibanco

O maior banco privado do Brasil e maior conglomerado financeiro do Hemisfério Sul está contratando aprendizes com salários a partir de R$ 1.242,00 mensais, e em todo o território nacional.

Ambev

A Ambev é uma empresa brasileira fabricante de bebidas, parte do mega grupo Anheuser-Busch InBev, que é a maior fabricante de cervejas do mundo.

Ela controla aproximadamente 70% do mercado brasileiro de cerveja e é a 14ª maior empresa do país em receita líquida.

Estima-se que haja 3.000 jovens aprendizes trabalhando na força de trabalho da Ambev (cerca de 10% do seu total de funcionários), com salários em 2023 a partir de R$ 1.052 mensais.

Bradesco

O Bradesco foi o primeiro banco privado brasileiro a estar presente em todos os municípios do país, com pelo menos uma agência ou posto de atendimento em cada uma das 5.564 cidades do Brasil.

Sua ampla presença por todas as regiões se traduz na grande quantidade de jovens aprendizes todos os anos. O banco oferece salários dentro do programa a partir de R$ 993 por mês.

Carrefour

A rede internacional de hipermercados francesa, fundada em 1959, oferece um salário médio de R$ 825 para seus aprendizes.

Assim como todas as opções acima, as vagas reservadas pelo Carrefour à Lei de Aprendizagem contam com uma série de benefícios, como férias remuneradas, jornada de trabalho reduzida e auxílio-transporte.

Consulte no link a seguir mais vagas de jovem aprendiz e como ter acesso aos processos seletivos.