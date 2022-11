Diante da intensa busca por divulgar os produtos e marcas de sua empresa, as empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes, continuam a recorrer a trabalhos realizados por Influenciadores digitais. Os influenciadores, surpreendentemente, têm se fortalecido cada vez mais como meio para causar mais impacto de marketing através de ações publicitárias, onde usa da sua imagem para convencer os seguidores de que o produto realmente é útil e benéfico ao consumidor.

Segundo pesquisa realizada pela Meltwater, espera-se que 66% das marcas aumentem seus orçamentos de marketing de influenciadores nos próximos anos.

Esse profissional é capaz de influenciar pessoas através da sua produção de conteúdo nas redes sociais. Eles também são conhecidos como creators, ou seja, são criadores de conteúdo de sucesso que conquistaram um público fiel e engajado. Um fator determinante para esse sucesso está diretamente ligado às variedades de influenciadores nas redes sociais. Apesar de ser uma área complicada para se aventurar como marca, o bom investimento irá garantir o sucesso da empresa e do influenciador.

De acordo com o relatório Tendências e Previsões de Mídia 2022, elaborado pela Kantar, mostrou que os investimentos em mídia digital aumentaram em 2021 e devem continuar crescendo em 2022. Os investimentos em conteúdos de influenciadores ajudam a impulsionar esse crescimento: em 2021, eles cresceram 64%, e em 2022 devem crescer 71%.

Vale ressaltar que o mercado de influenciadores digitais está em crescente em todo o mundo, de acordo com dados divulgados pela empresa Influencer Marketing Hub, o setor de marketing de influenciadores deve crescer US$ 16,4 bilhões em 2022. Além disso, ainda nessa divulgação, 93% dos profissionais de marketing disseram que usaram o marketing de influência nos últimos doze meses.

Para o consultor, Neto Angel, o uso de influenciadores para campanhas publicitárias é resultado do avanço das redes sociais no cotidiano das pessoas, e ” esse método de marketing está crescendo em popularidade à medida que as empresas conseguem economizar dinheiro na publicidade e ganharem uma alta taxa de retorno do boca a boca”.

O profissional é também, o CEO da Agência Neto Angel Growth Hacker, que realiza serviços de marketing e Growth Hacker em todo o Brasil, com um método totalmente inovador e responsável, “garantindo ao consumidor o sucesso em suas campanhas”, completou.

Em média, o influencer poderá faturar cerca R$ 18 mil por campanha publicitária. Claro que esse número pode ser maior ou menor de acordo com o tamanho do perfil. Mas segundo levantamento da mesma matéria, as cifras começam em R$ 1.000 e podem chegar até os R$ 600 mil.

Ou seja, contratar um Influenciador está longe de ser tão caro quanto costumava ser, graças ao fato de que os pequenos influenciadores digitais se tornaram mais proeminentes e acessíveis. Uma marca de pequeno a médio porte agora pode gastar algumas centenas de reais e ter os serviços de um influencer decente. No entanto, embora isso possa parecer um convite aberto para encontrar e adquirir influenciadores em uma velocidade vertiginosa, algumas advertências são necessárias.

Em primeiro lugar, o orçamento ainda é um grande problema. Os micro-influenciadores são menores em tamanho de público e, portanto, se você concentrar todos os seus esforços em um micro-influenciador, obterá um público menor do que seria viável no que diz respeito às necessidades da sua marca.