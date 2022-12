Um grupo de empresários de Americana está em Brasília neste final de semana quando acontece a posse de Lula da Silva (PT). O destaque é Pé Meneghel, do tradicional grupo do São Vito e por décadas da Festa do Peão de Americana, que sempre manteve visão conservadora e é ‘recheado’ de bolsonaristas.

A empresária Maria Fernanda Greco é amiga pessoal de Lu Alckmin, esposa de Geraldo Alckmin (PSB), que vai ser empossado como vice-presidente este domingo.

Grupos de esquerda entraram esta semana com representação contra golpistas que travam o trânsito no Tiro de Guerra.

Foto- reprodução instagram