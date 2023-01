Maciel Carvalho, apontado como empresário que cuida da carreira de Jair Renan, o filho 04 de Bolsonaro, foi preso por tráfico de armas. Maciel já se apresentou como advogado e ex-pastor, em entrevista concedida ao lado de Jair Renan. A Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF) ainda apreendeu a carteira nacional de habilitação (CNH) de Jair Renan Bolsonaro no escritório de Carvalho.

O empresário foi preso na Operação Falso Coach, deflagrada nesta quinta-feira (5). A apreensão ocorreu em um escritório no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), em Brasília, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Uma das salas comerciais pertence ao empresário, que foi detido, suspeito de traficar armas por meio de documentos fraudados. Além da CNH de Jair Renan, os investigadores recolheram um iPhone. A suspeita é de que o celular também pertença ao filho do ex-presidente, de acordo com informações da coluna Na Mira, no Metrópoles.

Durante as buscas no escritório, que estava sem energia por falta de pagamento, os agentes encontraram, ainda, armas, munição e documentos relacionados às empresas de Carvalho. O empresário já se apresentou como advogado, ex-pastor de uma igreja da Assembleia de Deus, coach e empreendedor. A investigação está a cargo da Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, à Ordem Tributária e a Fraudes (Corf), da PC- DF, com apoio do Exército Brasileiro.

O investigado por tráfico de armas estava em liberdade provisória e usava CPFs falsos para ocultar antecedentes criminais e conseguir o registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). Com o documento, Carvalho comprou inúmeras armas de fogo, segundo a polícia.