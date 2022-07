Morreu na noite deste domingo, aos 77 anos, o empresário Antonio Pavani, da Covolan Indústria Textil.

Era casado com Irene Maria Covolan Pavani, deixando o filho: André.

Início do velório às 08:00h do dia 04.

Sepultamento saindo às 14:00h do Velório Araújo-Orsola para o Cemitério Campo da Ressurreição.

Residia no Jardim América, em Santa Bárbara d’Oeste.